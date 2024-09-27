Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli"

ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Helene Kasırgası, bir kişinin ölümüne yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden insanları resmi tahliye uyarılarına kulak vermeye çağırarak, “Herkesi yerel yetkilileri dinlemeye ve tahliye uyarılarına uymaya çağırıyorum.” dedi.Hızı saatte 225 kilometreye kadar çıkan kasırganın buradan Tennessee Vadisi'ne doğru hareket etmesi bekleniyor.

Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli" - 1

İKİ KATLI BİR EVİ YIKABİLİR

“Son derece tehlikeli” olarak sınırlandırılan Helene Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinde karaya ulaştı.

Yetkililer iki katlı bir evi yıkabilecek kadar yüksek şiddetli fırtına konusunda uyarıda bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli" - 2

"KATEGORİ 4" KASIRGA

On yıllardır Meksika Körfezi'nde yaşanan en büyük fırtınalardan biri olması beklenen bu kasırga öncesinde bir milyondan fazla insan elektriksiz kaldı ve yollar sular altında kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hızlı hareket eden Helene'in perşembe günü son derece tehlikeli bir "Kategori 4" kasırgaya dönüştüğünü aktardı.

Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli" - 3

SAATTE 225 KİLOMETRE HIZ

Kasırga Körfez'in ılık sularından geçerken saatte 225 kilometre hıza ulaştı.

PowerOutage.us izleme sitesine göre yaklaşık bir milyon ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli" - 4

"YAŞANMASI MÜMKÜN OLMAYAN SENARYO"

Meteoroloji direktörü Mike Brennan, “İkinci kattaki bir binanın tepesine kadar çıkabilecek bir fırtına dalgası görmeyi bekliyoruz. Yine, Florida kıyı şeridinin bu bölümünde gerçekten yaşanması mümkün olmayan bir senaryo ortaya çıkacak.” dedi

Brennan, beraberindeki dalgaların “evleri yıkabileceğini, arabaları yerinden oynatabileceğini ve su seviyesinin çok hızlı bir şekilde yükseleceğini” sözlerine ekledi. 

Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli" - 5

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN UYARI

ABD Başkanı Joe Biden insanları resmi tahliye uyarılarına kulak vermeye çağırarak, “Helene yolu üzerinde ve yakınında bulunan herkesi yerel yetkilileri dinlemeye ve tahliye uyarılarına uymaya çağırıyorum.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER