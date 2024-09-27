Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli"

"YAŞANMASI MÜMKÜN OLMAYAN SENARYO"

Meteoroloji direktörü Mike Brennan, “İkinci kattaki bir binanın tepesine kadar çıkabilecek bir fırtına dalgası görmeyi bekliyoruz. Yine, Florida kıyı şeridinin bu bölümünde gerçekten yaşanması mümkün olmayan bir senaryo ortaya çıkacak.” dedi

Brennan, beraberindeki dalgaların “evleri yıkabileceğini, arabaları yerinden oynatabileceğini ve su seviyesinin çok hızlı bir şekilde yükseleceğini” sözlerine ekledi.