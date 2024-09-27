Helene Kasırgası Florida'yı vurdu: "Son derece tehlikeli"
ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Helene Kasırgası, bir kişinin ölümüne yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden insanları resmi tahliye uyarılarına kulak vermeye çağırarak, “Herkesi yerel yetkilileri dinlemeye ve tahliye uyarılarına uymaya çağırıyorum.” dedi.Hızı saatte 225 kilometreye kadar çıkan kasırganın buradan Tennessee Vadisi'ne doğru hareket etmesi bekleniyor.
İKİ KATLI BİR EVİ YIKABİLİR
“Son derece tehlikeli” olarak sınırlandırılan Helene Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinde karaya ulaştı.
Yetkililer iki katlı bir evi yıkabilecek kadar yüksek şiddetli fırtına konusunda uyarıda bulundu.