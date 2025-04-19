Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti

Yapılan testler, aileye hayatlarını altüst eden haberi getirdi. Hugh’a, nadir görülen ve agresif seyreden rabdomiyosarkom teşhisi kondu. Kas ve bağ dokusunda gelişen bu kanser türü, İngiltere’de her yıl yalnızca 55 çocuğu etkiliyor ve sıklıkla tedaviye dirençli hale geliyor.



Hugh’un durumu kısa sürede ağırlaştı. Karnı sıvıyla doldu, bu sıvı akciğerlerine baskı yaparak nefes almasını engelledi. Menai-Davis çifti, yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlatıyor:



“Korku öğrenilen bir şeydir. Ona asla hasta olduğunu ya da iyileşemeyeceğini söylemedik.”





