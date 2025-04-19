Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan Menai-Davis ailesi, altı yaşındaki oğulları Hugh’u nadir görülen bir kanser türü nedeniyle kaybettikten neredeyse dört yıl sonra, diğer ebeveynleri erken belirtiler konusunda bilinçli olmaya çağırdı. Küçük Hugh’un ilk ve tek belirtisi, şişkin bir karın oldu. Başta zararsız gibi görünen bu durumun, ölümcül bir hastalığın habercisi olduğunu kimse tahmin edemedi.

Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti - 1


2020 sonbaharında başlayan mide şişliği, aile tarafından oyun yorgunluğuna ve muhtemel bir virüse bağlandı. Aile hekimi de bu görüşü destekledi ve birkaç gün içinde geçeceğini söyledi. Ancak Frances ve Ceri Menai-Davis çifti, içlerine sinmeyen bu tablo karşısında ısrarcı davranarak Hugh’un daha ileri tetkiklerle incelenmesini sağladı.


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Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti - 2

Yapılan testler, aileye hayatlarını altüst eden haberi getirdi. Hugh’a, nadir görülen ve agresif seyreden rabdomiyosarkom teşhisi kondu. Kas ve bağ dokusunda gelişen bu kanser türü, İngiltere’de her yıl yalnızca 55 çocuğu etkiliyor ve sıklıkla tedaviye dirençli hale geliyor.

Hugh’un durumu kısa sürede ağırlaştı. Karnı sıvıyla doldu, bu sıvı akciğerlerine baskı yaparak nefes almasını engelledi. Menai-Davis çifti, yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlatıyor:

“Korku öğrenilen bir şeydir. Ona asla hasta olduğunu ya da iyileşemeyeceğini söylemedik.”


Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti - 3

Küçük Hugh, olağanüstü bir metanetle tedavi sürecine başladı. Kemoterapi ilk etapta etkili oldu, hatta 17 Kasım 2020’de taburcu edildi. Ailesi bu dönemi “kazandığımızı düşündük” sözleriyle anlattı. Ancak zorlu süreç burada bitmedi; Hugh, sonraki altı ay boyunca yoğun kemoterapi ve ardından 16 haftalık radyoterapi gördü.


Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti - 4

Yaş gününden hemen önce, 23 Mayıs’ta tedavisinin sona erdiğini simgeleyen zili çaldı. Ne yazık ki, bu umut kısa sürdü. Sadece üç buçuk ay sonra yapılan kontroller, kanserin geri döndüğünü gösterdi. Doktorlar, artık yapılabilecek bir şey kalmadığını söyledi.


Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti - 5

Hugh, 18 Eylül 2021’de hayatını kaybetti. Ailesi, bu acı kaybın ardından diğer ebeveynleri uyarıyor:

“Bir şeyler doğru gelmiyorsa, hisleriniz size bir şey söylüyorsa mutlaka bir doktora danışın. Çocuğunuzu sizden daha iyi kimse tanıyamaz.”

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