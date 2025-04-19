Her çocukta görülen belirti ölümcül kanserin işaretiydi: 6 yaşındaki çocuk aylar sonra hayatını kaybetti
İngiltere'de yaşayan Menai-Davis ailesi, altı yaşındaki oğulları Hugh’u nadir görülen bir kanser türü nedeniyle kaybettikten neredeyse dört yıl sonra, diğer ebeveynleri erken belirtiler konusunda bilinçli olmaya çağırdı. Küçük Hugh’un ilk ve tek belirtisi, şişkin bir karın oldu. Başta zararsız gibi görünen bu durumun, ölümcül bir hastalığın habercisi olduğunu kimse tahmin edemedi.
2020 sonbaharında başlayan mide şişliği, aile tarafından oyun yorgunluğuna ve muhtemel bir virüse bağlandı. Aile hekimi de bu görüşü destekledi ve birkaç gün içinde geçeceğini söyledi. Ancak Frances ve Ceri Menai-Davis çifti, içlerine sinmeyen bu tablo karşısında ısrarcı davranarak Hugh’un daha ileri tetkiklerle incelenmesini sağladı.