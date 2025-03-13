Her gece saat 2-3 civarında mı uyanıyorsunuz? Nedeni herkesi şaşırtabilir

Bunu bilmek sizi şaşırtabilir ancak birçok kişi gecenin ortasında, saat 2 veya 3 civarında aniden uyanır. Bu tür uyanmalar sıklıkla meydana gelirse, bu izole bir olay değildir. Birçok kişi bu açıklanamayan uyku kesintilerini bildirir ve bunun sonucunda ertesi sabah sersemlik ve hayal kırıklığı yaşar.



Stres veya rastgele bir rüya kolayca suçlanabilirken, bu uyku bozukluğunun gerçek nedenleri şaşırtıcı olabilir. Hormonal dengesizlikler, yaşam tarzı alışkanlıkları ve hatta vücudun stres tepkisi gibi çeşitli gizli faktörler soruna katkıda bulunabilir.





