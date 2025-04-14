Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi
Günlük beslenme alışkanlıklarımızın vazgeçilmez parçası olan ekmek, masum bir kahvaltı tercihi gibi görünse de, bazı sağlık uzmanlarına göre ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar aşırı ekmek tüketiminin, alkol almadan sarhoşluk belirtilerine yol açabilen nadir bir rahatsızlık olan auto brewery sendromu neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Sağlık Uzmanı Dr. Mickey Mehta, ekmek tüketiminin, alkol almadan sarhoşluk belirtilerine yol açabilen nadir bir rahatsızlık olan auto brewery sendromuna neden olabileceği konusunda uyardı.