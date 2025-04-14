Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi

Günlük beslenme alışkanlıklarımızın vazgeçilmez parçası olan ekmek, masum bir kahvaltı tercihi gibi görünse de, bazı sağlık uzmanlarına göre ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar aşırı ekmek tüketiminin, alkol almadan sarhoşluk belirtilerine yol açabilen nadir bir rahatsızlık olan auto brewery sendromu neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi - 1

Sağlık Uzmanı Dr. Mickey Mehta, ekmek tüketiminin, alkol almadan sarhoşluk belirtilerine yol açabilen nadir bir rahatsızlık olan auto brewery sendromuna neden olabileceği konusunda uyardı.

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Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi - 2

Dr. Mehta, sosyal medyada paylaştığı son videosunda, bu sendromun bağırsakta aşırı maya birikimiyle ortaya çıktığını ve karbonhidratların etanole dönüşerek vücutta alkol üretimine yol açtığını belirtti. "Her sabah ekmek yemeden güne başlayamıyor musunuz? En azından azaltmaya çalışın. Çünkü ekmek, vücudunuza koyduğunuz en tehlikeli şeylerden biri olabilir," ifadelerini kullandı.


Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi - 3

Tıp literatüründe "Bağırsak Fermantasyon Sendromu" olarak da bilinen bu durum, bağırsaktaki maya veya mantar türlerinin (özellikle Saccharomyces cerevisiae veya Candida) karbonhidratları fermente ederek etanol üretmesiyle ortaya çıkıyor. Bu kişiler, karbonhidrat oranı yüksek yiyecekler tükettiklerinde –ekmek, makarna, şekerli atıştırmalıklar gibi– vücutları alkol üretmeye başlıyor.


Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi - 4

Hiç alkol tüketilmemiş olmasına rağmen; baş dönmesi, konuşma bozukluğu, yorgunluk, ruh hali değişiklikleri, kafa karışıklığı ve sarhoşluk hissi gibi belirtiler gözlenebiliyor. Daha ileri vakalarda ise, kandaki alkol seviyesi yasal sınırları aşarak ciddi sağlık ve sosyal sorunlara yol açabiliyor.


Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi - 5

NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Uzmanlara göre sendrom, özellikle antibiyotiklerin aşırı kullanımı, diyabet, karaciğer rahatsızlıkları ya da zayıflamış bağışıklık sistemi gibi nedenlerle tetiklenebiliyor. Teşhisi oldukça zor olan bu rahatsızlık, genellikle karbonhidrat tüketimi sonrası kan alkol düzeylerinin izlenmesiyle anlaşılabiliyor.


Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi - 6

Tedavi sürecinde antifungal ilaçların yanı sıra düşük karbonhidratlı veya maya karşıtı diyetlerin uygulanması, ayrıca probiyotik desteğiyle bağırsak florasının dengelenmesi öneriliyor.

Dr. Mehta’ya göre, ekmek ve benzeri karbonhidrat açısından zengin gıdalar, bağırsakta maya dengesini bozarak bu rahatsızlığın gelişimini hızlandırabiliyor. Bu nedenle, özellikle beyaz ekmek, makarna, şekerli gıdalar, patates cipsi ve gazlı içecekler gibi ürünlerin tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor.

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