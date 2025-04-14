Her gün ekmek yediğinizde ne olur? Doktor "nadir görülen hastalığa yol açıyor" dedi

Tedavi sürecinde antifungal ilaçların yanı sıra düşük karbonhidratlı veya maya karşıtı diyetlerin uygulanması, ayrıca probiyotik desteğiyle bağırsak florasının dengelenmesi öneriliyor.



Dr. Mehta’ya göre, ekmek ve benzeri karbonhidrat açısından zengin gıdalar, bağırsakta maya dengesini bozarak bu rahatsızlığın gelişimini hızlandırabiliyor. Bu nedenle, özellikle beyaz ekmek, makarna, şekerli gıdalar, patates cipsi ve gazlı içecekler gibi ürünlerin tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor.