Her metrekaresi bombalandı: İsrail, Gazze'de 53 bin ton bomba kullandı
İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandığı Little Boy isimli atom bombası 18 bin TNT gücündeydi. İsrail'in kullandığı patlayıcı miktarı ABD'nin Hiroşima kentine attığı atom bombasının 3 katına eşdeğer.
Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi.