Her mutfakta var: Bilim insanları ''Kolon kanserine zemin hazırlıyor'' diyerek uyardı
Uzmanlar, son yıllarda gençler arasında artış gösteren kolon kanserinin, birçok yemeğin içerisinde yer alan ayçiçek yağı tüketiminden kaynaklanabileceğini söyledi. ABD'li yetkililer, ayçiçek yağı kullanımının sınırlandırılması çağrısını yaptı.
Ayçiçeği, kanola, mısır ve üzüm çekirdeği gibi tohum yağlarının aşırı tüketiminin vücutta iltihaplanmaya yol açtığı uzun süredir biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, bu yağların aynı zamanda kolon kanserine yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.