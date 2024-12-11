Her mutfakta var: Bilim insanları ''Kolon kanserine zemin hazırlıyor'' diyerek uyardı

Geçtiğimiz günlerde Gut dergisinde yayımlanan araştırmada, 30 ila 85 yaş arasındaki kolorektal kanser hastasından alınan 81 tümör örneği incelendi. Çalışmaya katılan hastaların yarısından fazlası üçüncü ya da dördüncü evre kanser hastasıydı. Araştırma ekibi, bu hastaların tümörlerinde biyoaktif lipit seviyelerinin, sağlıklı yağlarla kıyaslandığında önemli derecede yüksek olduğunu buldu.

Tohum yağları, doğal olarak omega-6 ve çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Bu asitler, bitki tohumunda karmaşık bir biyokimyasal süreçle biyoaktif lipitlere dönüşür. Tüketildiklerinde, bitki hücresinde sentezlenir. Enzimler, daha sonra bu asitleri eikosanoid adı verilen biyoaktif lipitlere dönüştürür.