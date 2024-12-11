Her yemeğin içinde var: Bilim insanları ''Kolon kanserine zemin hazırlıyor'' diyerek uyardı
Uzmanlar, son yıllarda gençler arasında artış gösteren kolon kanserinin, neredeyse her evde bulunan yemeklik yağlardan kaynaklanabileceğini açıkladı. ABD'li yetkililer, ayçiçek yağı kullanımının sınırlandırılması çağrısını yaptı.
Ayçiçeği, kanola, mısır ve üzüm çekirdeği gibi tohum yağlarının aşırı tüketiminin vücutta iltihaplanmaya yol açtığı uzun süredir biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, bu yağların aynı zamanda kolon kanserine yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.