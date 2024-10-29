Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş
Metrelerce kuyruklar beklendi, milyonlarca kez video paylaşıldı, her yerde arandı... Hatta marketten bunun hırsızlığını yapan bile oldu. Sosyal medya ile birlikte iyice büyüyen Dubai çikolatası çılgınlığı nasıl mı ortaya çıktı? İşte hamileyken yediği çikolatalardan tatmin olmayınca Dubai çikolatasını bulan kadın ve onun açıklamaları...
Şimdiden 2024 TikTok en popüler yemek trendlerine giren Dubai çikolatası Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.