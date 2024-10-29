Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş

Metrelerce kuyruklar beklendi, milyonlarca kez video paylaşıldı, her yerde arandı... Hatta marketten bunun hırsızlığını yapan bile oldu. Sosyal medya ile birlikte iyice büyüyen Dubai çikolatası çılgınlığı nasıl mı ortaya çıktı? İşte hamileyken yediği çikolatalardan tatmin olmayınca Dubai çikolatasını bulan kadın ve onun açıklamaları...

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 1

Şimdiden 2024 TikTok en popüler yemek trendlerine giren Dubai çikolatası Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.

DÜNYA HABERLERİ

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 2

TikTok'ta yemek fenomeni Maria Vehera'nın incelemesinin ardından İngilizce içerikler arasında viral hale gelen çikolata ardından tüm dünyaya yayıldı.

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 3

Maria Vehera'nın videosunun altında Dubai çikolatasıyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 4

Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine yanıt vermeye devam ederken "Kadıköy'de sonu gözükmeyen Dubai çikolatası" ya da "İstanbul Arnavutköy'de Dubai çikolatası hırsızlığı" gibi olaylar da yaşandı. 

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 5

Peki bu çikolatayı kim ve nasıl buldu?

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 6

9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda hamileliği döneminde aşırı çikolata bağlılığı yaşadı.

Sarah Hamouda o dönem yediği hiç bir çikolatanın kendisine yetmediğini dile getirdi.

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 7

38 yaşındaki Sarah Hamouda, sosyal medyada paylaşılan bir röportajda çikolatalardan birinin yapımında baklavadan esinlendiklerini de söyledi.

Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş - 8

Hamouda, "Neden Dubai ?" sorusuna da "Duabi fırsatlar ülkesi" cevabını verdi.

Hamouda, önceleri sadece eşiyle birlikte kendi evlerinde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiralık bir mutfakta hazırlıyor ve dünyanın dört bir yanından mesajlar alıyor.

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