Her yerde arandı, çılgınlarca yendi! Dubai çikolatasının mucidi konuştu... Hamileliği fırsata çevirmiş

Hamouda, "Neden Dubai ?" sorusuna da "Duabi fırsatlar ülkesi" cevabını verdi.



Hamouda, önceleri sadece eşiyle birlikte kendi evlerinde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiralık bir mutfakta hazırlıyor ve dünyanın dört bir yanından mesajlar alıyor.