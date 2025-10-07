Her yıl ekim ayında kutlanıyor: Dünya Kız Çocukları Günü’nün hikayesi
2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.
Her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 19 Aralık 2011’de kabul edilen 66/170 sayılı karar ile resmiyet kazandı.