Her yıl ekim ayında kutlanıyor: Dünya Kız Çocukları Günü’nün hikayesi

2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

Her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 19 Aralık 2011’de kabul edilen 66/170 sayılı karar ile resmiyet kazandı.


Bu özel gün, kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eğitim, sağlık, şiddet ve erken evlilik gibi sorunlara dikkat çekmeyi ve kız çocuklarının güçlenmesini desteklemeyi amaçlıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NÜN HİKAYESİ

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik ve toplumsal yaşamda eşit fırsatlara sahip olmasını desteklemek amacıyla kutlanan uluslararası bir gündür. Bu özel günün hikayesi, kız çocuklarının haklarının dünya genelinde görünür hale getirilmesi mücadelesine dayanır.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihinde aldığı 66/170 sayılı kararla, her yıl 11 Ekim’in “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmasına karar verdi. Bu karar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, eğitim hakkından mahrum bırakılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyordu.

İLK KUTLAMA

Günün ilk kez kutlandığı 2012 yılında, tema “Kız Çocuklarına Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana her yıl farklı bir tema üzerinden kız çocuklarının sesi duyuruluyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), UNICEF ve UNESCO gibi kurumlar bu günde farkındalık kampanyaları yürütüyor.

Dünya Kız Çocukları Günü, sadece bir kutlama değil; kız çocuklarının eğitim, özgürlük, sağlık ve güvenlik haklarını koruma çağrısıdır. Her yıl 11 Ekim’de, dünyanın dört bir yanında bu bilinç yeniden hatırlatılır, çünkü bir kız çocuğunun güçlenmesi, toplumların geleceğini dönüştürür.

