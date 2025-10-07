Her yıl ekim ayında kutlanıyor: Dünya Kız Çocukları Günü’nün hikayesi

İLK KUTLAMA

Günün ilk kez kutlandığı 2012 yılında, tema “Kız Çocuklarına Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana her yıl farklı bir tema üzerinden kız çocuklarının sesi duyuruluyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), UNICEF ve UNESCO gibi kurumlar bu günde farkındalık kampanyaları yürütüyor.



Dünya Kız Çocukları Günü, sadece bir kutlama değil; kız çocuklarının eğitim, özgürlük, sağlık ve güvenlik haklarını koruma çağrısıdır. Her yıl 11 Ekim’de, dünyanın dört bir yanında bu bilinç yeniden hatırlatılır, çünkü bir kız çocuğunun güçlenmesi, toplumların geleceğini dönüştürür.