Her zaman yorgun musunuz? Uzmanı 2 ciddi işareti açıkladı
Yorgunluk, çoğu zaman günlük yaşamın bir parçası olarak kabul edilse de, sürekli bitkinlik hissi, altta yatan ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Uzmanlar, sık sık yorgunluk hissi yaşayanları, özellikle iki önemli belirti konusunda uyarıyor. Bu belirtiler, daha büyük bir sağlık sorununun habercisi olabilir.
Dr. Milli Raizada, uzun süreli yorgunluğun genellikle endişe verici olmasa da, bu durumun birkaç haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.