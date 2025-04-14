Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi

Başlangıçta doktorlar, kalıcı bir stoma torbası gerektirecek ameliyatı önerdi. Ancak Paul, Cancer Research UK’in desteklediği, daha az invaziv bir tedavi yöntemini içeren klinik bir denemeye katılma şansı yakaladı.



Manchester’daki Christie NHS Vakfı’nda yürütülen araştırmada, bazı rektal kanser hastalarına ameliyat yerine günde iki kez alınan kapesitabin adlı kemoterapi ilacı ve yüksek dozda günlük radyoterapi uygulanıyor. Beş hafta süren bu tedavinin, gelecekte NHS kapsamında yaygın şekilde sunulması planlanıyor.



Paul Swift, tedavinin günlük hayatına neredeyse hiç etki etmediğini, hatta çalışmaya devam edebildiğini söylüyor. Tedaviden yalnızca birkaç hafta sonra evlenen Paul, “Tedavi sayesinde aktif kalabildim. Bu, teşhis konduğunda asla mümkün olabileceğini düşünmediğim bir şeydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum,” diyor.





