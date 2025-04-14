Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi
İngiltere’de yaşayan Paul Swift, ilk semptomları fark ettiğinde tuvalette kan görmüştü. Ancak o dönemde maraton hazırlığında olan, formda ve sağlıklı hisseden bir çocuk babası olarak, bu durumu yoğun spor programına bağlayıp görmezden geldi.
39 yaşındaki mühendis, semptomların sıklaşması üzerine, Temmuz 2023’te durumu eşi Jess’e anlattı. Eşinin ısrarıyla doktora giden Paul, büyük yarıştan sadece birkaç hafta önce rektal kanser teşhisiyle sarsıldı.
"Hayatımın bittiğini düşündüm," diyen Paul, "Kızım henüz üç yaşındaydı. Onun büyüdüğünü görebilecek miyim diye düşündüm. Çünkü kendimi çok iyi hissediyordum ve tamamen formdaydım," ifadeleriyle o anları anlatıyor.