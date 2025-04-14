Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi

İngiltere’de yaşayan Paul Swift, ilk semptomları fark ettiğinde tuvalette kan görmüştü. Ancak o dönemde maraton hazırlığında olan, formda ve sağlıklı hisseden bir çocuk babası olarak, bu durumu yoğun spor programına bağlayıp görmezden geldi.

Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi - 1

39 yaşındaki mühendis, semptomların sıklaşması üzerine, Temmuz 2023’te durumu eşi Jess’e anlattı. Eşinin ısrarıyla doktora giden Paul, büyük yarıştan sadece birkaç hafta önce rektal kanser teşhisiyle sarsıldı.

"Hayatımın bittiğini düşündüm," diyen Paul, "Kızım henüz üç yaşındaydı. Onun büyüdüğünü görebilecek miyim diye düşündüm. Çünkü kendimi çok iyi hissediyordum ve tamamen formdaydım," ifadeleriyle o anları anlatıyor.


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Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi - 2

Başlangıçta doktorlar, kalıcı bir stoma torbası gerektirecek ameliyatı önerdi. Ancak Paul, Cancer Research UK’in desteklediği, daha az invaziv bir tedavi yöntemini içeren klinik bir denemeye katılma şansı yakaladı.

Manchester’daki Christie NHS Vakfı’nda yürütülen araştırmada, bazı rektal kanser hastalarına ameliyat yerine günde iki kez alınan kapesitabin adlı kemoterapi ilacı ve yüksek dozda günlük radyoterapi uygulanıyor. Beş hafta süren bu tedavinin, gelecekte NHS kapsamında yaygın şekilde sunulması planlanıyor.

Paul Swift, tedavinin günlük hayatına neredeyse hiç etki etmediğini, hatta çalışmaya devam edebildiğini söylüyor. Tedaviden yalnızca birkaç hafta sonra evlenen Paul, “Tedavi sayesinde aktif kalabildim. Bu, teşhis konduğunda asla mümkün olabileceğini düşünmediğim bir şeydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum,” diyor.


Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi - 3

MARATONA GERİ DÖNÜYOR

Bugün sağlığına kavuşan Paul, bu ay sonunda Manchester Maratonu'na katılacak. Gelecek yıl ise The Christie yararına bir ultra maraton koşmayı planlıyor. Yaşadığı sürecin ardından özellikle genç yaşta bağırsak kanseri riski konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Paul’un yaşadığı hafif yan etkiler arasında sadece kısa süreli bir yanma hissi yer aldı. Uzmanlara göre bu tedaviye uygunluk için erken teşhis büyük önem taşıyor.


Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi - 4

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

İngiltere’de 50-74 yaş arası bireylere her iki yılda bir ücretsiz bağırsak kanseri taraması sunulsa da, giderek artan sayıda genç hasta bu yaş aralığının dışında teşhis ediliyor. Her yıl yaklaşık 44.000 kişiye kolorektal kanser teşhisi konulurken, bunların 2.600’ü 25-49 yaş grubunda yer alıyor.

Onkolog Dr. Claire Arthur, bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor: “Tuvaletteki kan çoğu zaman ciddi bir şey değildir, ancak bağırsak kanserinin erken belirtisi olabilir. Bu nedenle mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir.”


Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi - 5

Arthur, dışkıdaki kanın her zaman parlak kırmızı olarak görünmeyebileceğine, bazen rengin tamamen değişebileceğine dikkat çekiyor. Bu da semptomun fark edilmesini zorlaştırabiliyor.

"Özellikle tarama yaşının altındaysanız ve semptomlarınız varsa, mutlaka test yaptırmalısınız," diyen Arthur, hastalığın gençlerde giderek daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

Herkesin görmezden geldiği belirti kolon kanseri nedeni: 39 yaşındaki adam doktora gittiğinde öğrendi - 6


Şu an için rektal kanser teşhisi konulan hastaların yalnızca üçte biri beş haftalık radyoterapiyle başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. Diğerleri genellikle cerrahi müdahale ve stoma torbası kullanımına ihtiyaç duyuyor.

Dr. Arthur son olarak, “Birçok kişi stoma ile hayatını sürdürebilse de bu durum yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle yeni tedavi seçenekleri son derece kıymetli. Bağırsak kanseri tedavisinde heyecan verici bir dönemdeyiz,” ifadelerini kullanıyor.

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