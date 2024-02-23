Herkesin merak ettiği gizemli bölge: 51. Bölgenin sırrı ne?

"51. Bölge" veya "51. bölge", ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizemli faaliyetlerle ilişkilendirilen bir konum olarak bilinir.

Tam olarak nerede olduğu ve ne tür faaliyetlere ev sahipliği yaptığı konusunda resmi olarak çok az bilgi mevcuttur.

Ancak, popüler kültürde ve medyada çeşitli spekülasyonlar ve komplo teorileriyle doludur.