Herkesin mutfağında var! Tupperware iflas başvurusunda bulundu
Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Mahkeme koruması altına girmek için çalışmalarını sürdüren Tupperware'in hisseleri olayın ardından yüzde 15,8 oranında değer kaybetti.
Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
Gıda saklama kaplarıyla tanınan şirket, son yıllarda azalan satışlardan etkilendi.