Herkesin mutfağında var! Tupperware iflas başvurusunda bulundu

100 BİN ALACAKLI VAR

Tupperware, Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında varlık ve 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında yükümlülük listeledi.

Başvuruda ayrıca 50 bin ila 100 bin arasında alacaklı olduğu belirtildi.