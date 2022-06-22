Herkül'ün kesik başı 2 bin yıllık Roma gemisinin enkazında bulundu

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 15:30
Bilim insanları, Yunanistan'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen “Antikytheralı Herkül” heykelinin kesik başını bulduklarını duyurdu.
Heykelin başı, Antikythera kıyılarında, 2 bin yıl önce batan bir Roma gemisinde bulundu.
Batık gemide son yapılan keşifte ayrıca iki insan dişi de bulundu. Araştırmacılar, bu dişlere sahip olan kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için analiz edeceğini açıkladı.
Hellenic Ephorate of Sualtı Antikaları adlı kuruluşun liderliğindeki araştırmacılar, 'Önemli bilgilerin, keşfedilen iki insan dişinden çıkarılması bekleniyor. Dişlerin genetik analizi, ait oldukları bireylerin kökeniyle ilgili genom ve diğer özellikler hakkında bilgi edinmek için faydalı olabilir” dedi.
Öte yandan, Ege Denizi'ndeki bir Yunan adası olan Antikythera kıyılarında sünger arayan dalgıçlar, son derece gelişmiş astronomik hesap makinesinin veya bilinen en eski analog bilgisayarın bulunduğu Roma döneminden kalma bir gemi enkazına rastladı.
Antikythera Mekanizması, o zamandan beri bilim camiasını ve dünyayı merakla büyüledi, ancak aynı zamanda eski bir uygarlığın böyle inanılmaz bir cihazı nasıl şekillendirdiğine dair yüzyıldan uzun bir araştırmayı ateşledi. 40'a kadar bronz çark ve dişliden oluşan oldukça karmaşık mekanizma, eski zamanlarda Güneş Sistemi’nin döngülerini izlemek için kullanılıyordu.
Taramalar ayrıca mekanizmanın orijinal olarak kullanım talimatlarıyla kaplı iki kapılı dikdörtgen ahşap bir çerçeveye yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Önde Yunan zodyakını ve Mısır takvimini gösteren tek bir kadran vardı. Arkada ay döngüleri ve tutulmalar hakkında bilgi gösteren iki kadran daha vardı.
Cihaz, o sırada bilinen tek gezegenler olan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün hareketlerini, Güneş'in konumunu ve ayın konumu ve evrelerini izleyebiliyordu.
Bununla birlikte, araştırmacılar, mekanizmanın arkasındaki 19 yıllık takvimdeki tüm ay isimlerini okumayı başardı. Bilim insanları, bir çalışmanın cihazda yazılı olan bu dilin bulunmasının ardından mekanizmanın bir şekilde Arşimet ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Yazıtlar, onun Arşimet'in yaşadığı Siraküza'da üretildiğini gösterdi.
Ancak Arşimet MÖ 212'de öldürülürken, cihazı taşıyan geminin MÖ 85 ile 60 arasında battığına inanılıyor.