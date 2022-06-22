Herkül'ün kesik başı 2 bin yıllık Roma gemisinin enkazında bulundu

ANTİKYTHERA MEKANİZMASI HAKKINDA

Antikythera Mekanizması, o zamandan beri bilim camiasını ve dünyayı merakla büyüledi, ancak aynı zamanda eski bir uygarlığın böyle inanılmaz bir cihazı nasıl şekillendirdiğine dair yüzyıldan uzun bir araştırmayı ateşledi. 40'a kadar bronz çark ve dişliden oluşan oldukça karmaşık mekanizma, eski zamanlarda Güneş Sistemi’nin döngülerini izlemek için kullanılıyordu.