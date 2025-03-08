"Hero Kim On Ok": Kuzey Kore nükleer denizaltının fotoğraflarını ilk kez yayınladı!
Kuzey Kore, Kim Jong Un'un emriyle üretilen, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını ilk kez yayınladı. Hero Kim On Ok isimli denizaltının üretim tesisini ziyaret eden Kuzey Kore lideri, "Düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi. İşte nükleer denizaltıdan ilk fotoğraflar...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, gemi ve denizaltıların üretildiği bir tersaneyi ziyaret ederek denetimlerde bulundu.
Kim, nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.