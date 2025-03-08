"Hero Kim On Ok": Kuzey Kore nükleer denizaltının fotoğraflarını ilk kez yayınladı!

"DENİZ KUVVETLERİNİ NÜKLEERLE DONATILMALI"

Burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore’yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim Jong Un, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Pyongyang, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını da ilk kez kamuoyu ile paylaştı.