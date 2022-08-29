Heyecanlandıran keşif: Öbür dünyaya kano ile yolculuk

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 10:17 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 10:40
Bilim insanları, PLOS ONE adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmalarında, Arjantin'da yapılan yeni keşiflerini detaylandırdı. Günümüzden 800 yıl önce ölen ve "Birey 3" adını verdikleri bir kadının kalıntılarını keşfeden araştırmacılar Güney Amerika tarihine ilişkin bilinmeyeleri ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, "Birey 3'te olduğu gibi bir 'wampo'ya (kano) gömülme, ölü ruhun nehirlerden aşağı ve denizden son meskenine geçişinin veya yolculuğunun bir metaforudur" değerlendirmesinde bulundu.
Bununla birlikte ölüm nedeni belirsiz olan ve öldüğünde 17 ile 25 yaş arasında olduğu düşünülen kadının kalıntıları, Lacar Gölü yakınlarındaki Newen Antug adlı bir kazı alanında bulundu.
Araştırmacılar, kadını çevreleyen kanonun Şili sedir ağacından yapıldığını ve çoğu parçanın kömürleşmiş olduğunu söyledi. Araştırmacılara göre, ahşap kanolar veya wampolar ateş kullanılarak oyuluyordu, bu da ahşap parçaların neden kömürleştiğini açıklayabilir.
Uzmanlar, ayrıca kemikler üzerinde radyokarbon tarihlemesi kullanarak, kadının milattan sonra 1142'de öldüğünü ortaya koydu. Bu durum ise genç kadının muhtemelen Güney Amerika'daki en kalabalık Kızılderili grubu olan Mapuche’nim bir üyesi olduğu anlamına geliyor. Mapucheler, İspanyollara karşı 350 yıllık mücadeleleriyle ünlüyken, araştırmacılar kadının İspanyollar gelmeden önce öldüğüne inanıyor.
Öte yandan çalışmanın yazarları, kadının başının yanına yerleştirilmiş kırmızı-beyaz bir sürahi de buldu. Araştırmacılar, "Bu parçanın günümüzden 880 yıl öncesine tarihlenmesi, onu, Arjantin'de Beyaz Bikrom üzerine Kırmızı geleneksel çanak çömlek kullanımı ve bunun bir cenaze öğesi olarak kullanılmasına ilişkin en eski kayıt yapıyor" dedi.
Araştırmacılar sürahinin cenaze töreninin bir parçası olarak kullanılmış ve cenaze töreniyle görevlendirilen kişi tarafından bırakılmış olabileceğini belirtti.
Diğer taraftan, yeni keşif Arjantin Patagonya'sında ilk kez kano tipi bir gömüyü ortaya çıkardı. Ayrıca, bilim insanlarının belirttiğine göre, cenazenin bir kadına ait olması da keşfi özel hale getirdi. Çünkü, geleneksel olarak, kano cenazeleri erkekler için düzenleniyordu.
Önceki araştırmalar, insanları kanolara gömmenin, Nomelafken olarak bilinen öbür dünyaya yolculuklarına yardımcı olmak için bir ritüelin parçası olduğunu ileri sürmüştü. Araştırmacılar, "Denizin diğer tarafı Nomelafken, ruhların varış yeri olarak tanımlanıyor Özetlemek gerekirse, burada Arjantin Patagonyası'nda bir kano yapısında bir gömünün ilk bulgusunu veya onun sembolik temsilini ve bugüne kadar tüm kıtada bulunan en güneydeki örneği sunuyoruz" yorumunda bulundu.