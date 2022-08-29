Heyecanlandıran keşif: Öbür dünyaya kano ile yolculuk

Öte yandan çalışmanın yazarları, kadının başının yanına yerleştirilmiş kırmızı-beyaz bir sürahi de buldu. Araştırmacılar, "Bu parçanın günümüzden 880 yıl öncesine tarihlenmesi, onu, Arjantin'de Beyaz Bikrom üzerine Kırmızı geleneksel çanak çömlek kullanımı ve bunun bir cenaze öğesi olarak kullanılmasına ilişkin en eski kayıt yapıyor" dedi.

Araştırmacılar sürahinin cenaze töreninin bir parçası olarak kullanılmış ve cenaze töreniyle görevlendirilen kişi tarafından bırakılmış olabileceğini belirtti.