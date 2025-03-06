"Hiç kimsenin duymadığı ülke" Lesotho hakkında bilmeniz gereken 9 şey
ABD Başkanı Donald Trump'ın alaycı bir şekilde Afrika ülkesi Lesotho'ya “hiç kimsenin duymadığı ülke” demesinin ardından Lesotho Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Lejone Mpotjoane, "Devlet başkanından beklenmeyen bir davranış" dedi ve ülkesinin “bu konuyu hafife almayacağının” sözünü verdi. İşte 2 milyonluk nüfusuyla Güney Afrika ile çevrili dağlık ülke olan Lesotho hakkında bilmeniz gerekenler.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşamı ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Lesotho'dan bahsederken, kestiği bazı dış harcamaları "korkunç israf" olarak nitelendirdi.
Trump'ın, "Hiç kimsenin duymadığı Afrika ülkesi Lesotho'da LGBTQI+'yı tanıtmak için sekiz milyon dolar harcanacak" demesi Kongre'de gülüşmelere yol açtı.
Lesotho Dışişleri Bakanı Lejone Mpotjoane, bu sözlerin "oldukça aşağılayıcı" olduğunu söyledi.
Mpotjoane, ülkesinin “bu konuyu hafife almayacağı” sözünü verdi.
BBC'nin haberine göre, Güney Afrika'da neredeyse tamamı dağlardan oluşan Lesotho hakkında bilmeniz gereken dokuz şey.