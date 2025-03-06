"Hiç kimsenin duymadığı ülke" Lesotho hakkında bilmeniz gereken 9 şey

EN YÜKSEK HIV ORANLARINDAN BİRİNE SAHİP

Lesotho, dünyada HIV yaygınlık oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Her beş yetişkinden biri HIV ile yaşamaktadır ve 100 Bin kişi başına düşen enfeksiyon oranı, komşu Namibya, Botsvana ve Esvatini de dahil olmak üzere çoğu ülkeden daha fazladır.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD hükümeti 2006'dan bu yana önleme, bakım ve tedavi hizmetleri de dahil olmak üzere ülkenin HIV ile mücadelesine yardımcı olmak için yaklaşık 1 milyar dolar ayırdı.