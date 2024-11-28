"Hicap ve İffet Yasası" yolda: Zorunlu başörtüsü kurallarına uymayan kadınları bekleyen yeni cezalar

SUÇ TEKRARLANIRSA İKİNCİ CEZA UYGULANACAK

Iran International haber sitesinin aktardığına göre Eylül 2022'de parlamentodan geçen ve bu yılın eylül ayı sonunda İran Muhafız Konseyi tarafından onaylanan yasa, yetkililerin halkın tepkisini tartması nedeniyle gecikmelerle karşılaştı.

Sertlik yanlısı ve eski bir üst düzey Devrim Muhafızları komutanı olan Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, yasanın uygulanmasının, kitlesel protestolara neden olan tartışmalı bir uygulama olan kadınlarla doğrudan yüzleşmeyi önleyeceğini söyledi.

Ghalibaf, “Eğer bir açılma eylemi gerçekleşirse, önce uyarı olarak bir kısa mesaj gönderilecek, ardından ikinci bir uyarı yapılacak. İlk suç için para cezası kaydedilse de, başlangıçta uygulanmaz. Ancak suçun tekrarlanması halinde ikinci ceza uygulanacaktır” dedi.

Meclis başkanı ayrıca başörtüsü devriyelerinin kaldırıldığını ve hükümlerin “şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde açıklığa kavuşturulduğunu” ifade etti.