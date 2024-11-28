"Hicap ve İffet Yasası" yolda: Zorunlu başörtüsü kurallarına uymayan kadınları bekleyen yeni cezalar
İran parlamentosu, önümüzdeki ay Hicap ve İffet Yasasını ilan edecek. Zorunlu başörtüsü kurallarını ihlal eden kadınlara yeni cezalar getirecek olan yasa için Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın imzası gerekiyor.
İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, İran parlamentosunun önümüzdeki ay, zorunlu başörtüsü kurallarını ihlal edenlere yeni para cezaları getiren Hicap ve İffet Yasasını ilan edeceğini duyurdu.
Parlamento, yasayı 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a resmen havale etmeyi planlıyor.
Pezeşkiyan'ın yasayı beş gün içinde imzalaması ve uygulamaya koyması gerekiyor.