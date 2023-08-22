Hilary Kasırgası Meksika'yı vurdu

ABD'nin batı eyaletleri Nevada, Oregon ve Idaho’da yüzyılda bir görülebilecek düzeyde yüksek yağış bırakmasının olası olduğu belirtilen fırtınanın, etkisini Nevada’nın merkezine kadar hissettirmesi bekleniyor.

California Valisi Gavin Newsom, Hilary Kasırgası nedeniyle dün olağanüstü hal ilan etmiş, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yetkilileri ise Kaliforniya'nın acil durum hazırlık ofisinde yiyecek, su ve diğer yardımlarla hazır bekleyen ekiplerin olduğunu belirtmişti.

Nevada Valisi Joe Lombardo da olağanüstü hal ilan etmiş, Clark, Nye ve Esmeralda bölgelerinde kasırganın getirdiği sellerden kaynaklanan sorunlara müdahale için 100 Ulusal Muhafız birliğini görevlendirdiğini açıklamıştı.