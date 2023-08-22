Hilary Kasırgası Meksika'yı vurdu
Meksika'nın Baja California Yarımadası ve ABD'nin California eyaletinin güneyini vuran ve tropikal fırtına seviyesine gerileyen Hilary Kasırgası, şiddetli yağış ve sellere yol açtı. İlk olarak Meksika'nın Baja California eyaletine bağlı düşük nüfuslu Ensenada kentini vuran Hilary, ardından eyaletin Tijuana ve ABD’nin San Diego kentlerini etkisi altına aldı. Tijuana kentinde yollar su altında kaldı.
Meksika'nın Baja California Yarımadası ve ABD'nin California eyaletinin güneyini vuran ve tropikal fırtına seviyesine gerileyen Hilary Kasırgası, şiddetli yağış ve sellere yol açtı.
Meteoroloji uzmanları fırtınanın, 84 yıl sonra Güney California'yı vuran ilk tropikal fırtına olduğunu vurgularken, bölgede doğal afet nedeniyle şiddetli yağış, sel, toprak kaymaları ve elektrik kesintileri yaşandı.