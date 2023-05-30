Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü

Dağları temizleme görevindeki bir çevreci, dağcıların Himalaya dağlarını “devasa bir çöp yığınına” dönüştürdüklerini belirtti. Yüzde 45’i plastik olan atıkların, her bir kayanın arkasında görülebilecek kadar fazla olduğu belirtildi.

Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü - 1

Himalaya dağları, arkasında birçok atık bırakan dağcılar yüzünden çöp yığınına döndü. 

Dağcıların, buzulların 200 yıl sonra yeniden ortaya çıkacağı yerlere de atıklar attığı ifade edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü - 2

HIMALAYAN CLEAN-UP'I KURDU

Makalu açıklarında 3,7 ton atığı temizleyen keşif gezisinin parçası olan bir dağcı, Everest'ten bir ton atığı uzaklaştırmak için Himalaya kirliliği hakkında farkındalık yaratma misyonlu bir temizleme kampanyası olan Himalayan Clean-Up'ı kurdu.

Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü - 3

YIĞINLAR ARASINDA GÜÇLÜKLE YÜRÜNÜYOR

Keşif gezisinden alınan görüntüler, dağcı Luc Boisnard ve ekibinin plastik şişeler, hijyenik pedler ve terk edilmiş çadırlar da dahil olmak üzere atık yığınları arasında güçlükle ilerlediğini gösteriyor.

Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü - 4

AKCİĞER ENFEKSİYONU SONRASI PES ETTİ

Boisnard, çöpü toplamak için on şerpa (Himalaya halkının üyesi), iki Nepalli yüksek irtifa uzmanı ve beş aşçı ile Makalu'ya tırmanıyordu, ancak bir akciğer enfeksiyonu geliştirdikten sonra pes etmek zorunda kaldı.

Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü - 5

Nepalli yetkililer, 2014 yılında dağcıların çıkışlarından önce bir “çöp depozitosu” bırakmalarını zorunlu kılan bir yasa çıkardı.

Dağcılar ürettikleri 8 kg atığı aşağı indirmesi halinde, 3238 euroluk (yaklaşık 70.847 Türk lirası) ücretin iadesi yapılıyor.

Ancak eleştirmenler, bu yasanın etkisiz olduğunu savundu.

Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü - 6

Nepalli dağcı Nirmal Purja, insanları Himalayalar'daki çevre kirliliği sorununa karşı uyarıyor.

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