Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü

AKCİĞER ENFEKSİYONU SONRASI PES ETTİ

Boisnard, çöpü toplamak için on şerpa (Himalaya halkının üyesi), iki Nepalli yüksek irtifa uzmanı ve beş aşçı ile Makalu'ya tırmanıyordu, ancak bir akciğer enfeksiyonu geliştirdikten sonra pes etmek zorunda kaldı.