Himalaya dağları "devasa bir çöp yığınına" dönüştü

Himalaya dağları, arkasında birçok atık bırakan dağcılar yüzünden çöp yığınına döndü.
Dağcıların, buzulların 200 yıl sonra yeniden ortaya çıkacağı yerlere de atıklar attığı ifade edildi.
Makalu açıklarında 3,7 ton atığı temizleyen keşif gezisinin parçası olan bir dağcı, Everest'ten bir ton atığı uzaklaştırmak için Himalaya kirliliği hakkında farkındalık yaratma misyonlu bir temizleme kampanyası olan Himalayan Clean-Up'ı kurdu.
Keşif gezisinden alınan görüntüler, dağcı Luc Boisnard ve ekibinin plastik şişeler, hijyenik pedler ve terk edilmiş çadırlar da dahil olmak üzere atık yığınları arasında güçlükle ilerlediğini gösteriyor.
Boisnard, çöpü toplamak için on şerpa (Himalaya halkının üyesi), iki Nepalli yüksek irtifa uzmanı ve beş aşçı ile Makalu'ya tırmanıyordu, ancak bir akciğer enfeksiyonu geliştirdikten sonra pes etmek zorunda kaldı.
Nepalli yetkililer, 2014 yılında dağcıların çıkışlarından önce bir “çöp depozitosu” bırakmalarını zorunlu kılan bir yasa çıkardı.
Dağcılar ürettikleri 8 kg atığı aşağı indirmesi halinde, 3238 euroluk (yaklaşık 70.847 Türk lirası) ücretin iadesi yapılıyor.
Ancak eleştirmenler, bu yasanın etkisiz olduğunu savundu.
Nepalli dağcı Nirmal Purja, insanları Himalayalar'daki çevre kirliliği sorununa karşı uyarıyor.