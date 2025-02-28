Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı

Hindistan'ın Himalaya dağlarındaki Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığ felaketinin ardından en az 41 kişi kayboldu. Yerel medya, yetkililerin çığ olduğunu doğrulamasından önce, insanların bir "buzul patlaması" sonrasında mahsur kaldığını bildirmişti. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı - 1

16 İŞÇİ KURTARILDI

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin ücra bir sınır bölgesinde meydana gelen çığ felaketi sonucunda en az 41 işçi mahsur kaldı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, 16 işçinin kurtarıldığını ve yakınlardaki bir ordu kampına nakledildiğini söyledi.

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Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı - 2

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yetkililer çığın, Tibet'le sınır paylaşan Uttarakhand'ın Mana kentindeki Sınır Yolları Örgütü'nün (BRO) bir kampına isabet ettiğini söyledi. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Yerel medya, yetkililerin çığ olduğunu doğrulamasından önce, insanların bir "buzul patlaması" sonrasında mahsur kaldığını bildirmişti.

Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı - 3

KURTARMA EKİPLERİNİ ZORLAYAN KOŞULLAR

Olay yerine ambulanslar ve acil müdahale ekipleri sevk edildi ancak zorlu koşullar kurtarma ekipleri için sıkıntı oluşturmaya devam ediyor.

Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı - 4

İŞÇİLER KALIYORDU

Bölgede kalıcı yerleşim birimi bulunmadığı aktarılırken sadece sınır yollarında çalışan işçilerin kışın kaldığı bir alan olduğu belirtildi.

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