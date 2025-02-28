Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yetkililer çığın, Tibet'le sınır paylaşan Uttarakhand'ın Mana kentindeki Sınır Yolları Örgütü'nün (BRO) bir kampına isabet ettiğini söyledi. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Yerel medya, yetkililerin çığ olduğunu doğrulamasından önce, insanların bir "buzul patlaması" sonrasında mahsur kaldığını bildirmişti.