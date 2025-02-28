Himalayalar'da çığ felaketi: 41 kişi kayıplara karıştı
Hindistan'ın Himalaya dağlarındaki Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığ felaketinin ardından en az 41 kişi kayboldu. Yerel medya, yetkililerin çığ olduğunu doğrulamasından önce, insanların bir "buzul patlaması" sonrasında mahsur kaldığını bildirmişti. Can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
16 İŞÇİ KURTARILDI
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin ücra bir sınır bölgesinde meydana gelen çığ felaketi sonucunda en az 41 işçi mahsur kaldı.
Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, 16 işçinin kurtarıldığını ve yakınlardaki bir ordu kampına nakledildiğini söyledi.