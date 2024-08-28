Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı

Hindistan’ın Kalküta kentinde tecavüz edilerek öldürülen stajyer doktor için adalet arayışı sürüyor. Sokağa dökülen binlerce protestocuya polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Olay, kadınlara yönelik kronik şiddet sorununa karşı ülke çapında öfkeyi körükledi.

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 1

Hindistan, 9 Ağustos’ta çalıştığı hastanede tecavüze uğradıktan sonra öldürülen doktor için adalet arayışına devam ediyor.

Ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta kentinde bugün binlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü.

Cinsel saldırının ardından gelen cinayet, kadınlara yönelik gelenekselleşmiş şiddet sorununa karşı ülke çapında öfkeyi körükledi.

Bu olayın ardından sağlık çalışanları grevlere başlamış, Hindistan genelinde binlerce kişi çok sayıda eylem düzenlemişti.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 2

"ADALET İSTİYORUZ"

Ancak Kalküta'da devam eden protestolar, Batı Bengal eyaletinin iktidardaki Tüm Hindistan Trinamool Kongresi (AITMC) ile muhalefetteki Bharatiya Janata Partisi (BJP) arasında çatışmalara dönüştü.

Başbakan Narendra Modi'nin partisi ve Hindu milliyetçisi BJP, ülke çapında iktidarı elinde tutuyor, ancak Batı Bengal'de muhalefette yer alıyor.

Eylemde “Adalet istiyoruz” sloganı atan BJP destekçileri, AITMC lideri ve Batı Bengal’in Başbakanı Mamata Banerjee'nin istifasını talep etti.

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 3

Dün düzenlenen protestolara polis, göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve tazyikli su ile müdahale etti. En az 245 kişiyi tutukladı.

Bu olay üzerine BJP destekçileri bugün Kalküta'da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı ve sabah saatlerinde AITMC destekçileriyle çatışmaya girdi.

Protestocular yolları ve demiryolu hatlarını kapatmak için barikatlar kurarken polisler, karşıt göstericiler arasında şehir genelinde ve komşu ilçelerde çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 4

KARŞIT GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI

Eski bir BJP milletvekili olan Arjun Singh, parti yandaşlarının AITMC destekçileri tarafından saldırıya uğradığını ve iki kişinin yaralandığını iddia etti.

AFP'ye yaptığı açıklamada Singh, “AITMC aktivistlerinin BJP destekçilerinin yürüyüşünü engellemek için yolları kapattığını” söyledi.

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 5

TREN SEFERLERİ AKSADI

Demiryolları da eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili Kousik Mitra, “Protestocular demiryolu raylarına oturduğu için tren seferleri aksadı” dedi.

Polis, daha sonra karşıt protestocular arasında geçici bir uzlaşı sağladı.

Ayrı bir protesto gösterisi düzenleyen doktorların bugün ilerleyen saatlerde öldürülen meslektaşlarının anısına bir miting düzenlemeleri bekleniyor.

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 6

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı, ancak Banerjee hükümeti soruşturmanın ele alınışı nedeniyle kamuoyunda eleştirilere maruz kaldı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, “korkunç” cinayetin “ulusun vicdanını sarstığını” söyleyerek, sağlık çalışanlarının güvenliğinin nasıl arttırılacağını incelemek üzere ulusal bir görev gücü kurulmasını emretti.

Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı - 7

GÜNDE 90 VAKA

9 Ağustos’taki saldırı Hindistan'daki kadınlara, 2012 yılında Delhi'de bir otobüste genç bir kadının toplu tecavüze uğrayarak öldürülmesini hatırlattı.

Bu olay önemli bir siyasi mesele haline geldi ve BJP'nin seçimlerdeki başarısında bir faktör olarak görüldü.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu ülkede 2022 yılında günde ortalama 90 tecavüz vakası rapor edildi.

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