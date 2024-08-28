Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı
Hindistan’ın Kalküta kentinde tecavüz edilerek öldürülen stajyer doktor için adalet arayışı sürüyor. Sokağa dökülen binlerce protestocuya polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Olay, kadınlara yönelik kronik şiddet sorununa karşı ülke çapında öfkeyi körükledi.
Hindistan, 9 Ağustos’ta çalıştığı hastanede tecavüze uğradıktan sonra öldürülen doktor için adalet arayışına devam ediyor.
Ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta kentinde bugün binlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü.
Cinsel saldırının ardından gelen cinayet, kadınlara yönelik gelenekselleşmiş şiddet sorununa karşı ülke çapında öfkeyi körükledi.
Bu olayın ardından sağlık çalışanları grevlere başlamış, Hindistan genelinde binlerce kişi çok sayıda eylem düzenlemişti.