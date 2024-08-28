Hindistan cinsel şiddete karşı ayakta: İşçiler greve gitti, protestocular tren yollarını kapattı

Dün düzenlenen protestolara polis, göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve tazyikli su ile müdahale etti. En az 245 kişiyi tutukladı.

Bu olay üzerine BJP destekçileri bugün Kalküta'da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı ve sabah saatlerinde AITMC destekçileriyle çatışmaya girdi.

Protestocular yolları ve demiryolu hatlarını kapatmak için barikatlar kurarken polisler, karşıt göstericiler arasında şehir genelinde ve komşu ilçelerde çatışmalar yaşandığını bildirdi.