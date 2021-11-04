Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor

Hindistan’ın en meşhur festivallerinden biri olan Işık Festivali (Diwali), bu sene de corona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Uzmanlar festival nedeniyle oluşan büyük kabalıkların Hindistan’ın sağlık sistemini zor duruma sokabileceğini belirtti.

Haberler - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 12:56

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 1

'da en önemli festivallerden biri olan Diwali Festivali, yeni tip corona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 2

Resmi olarak 35 milyondan fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ve 450 binden fazla ölümle salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da ışık festivali Diwali heyecanla karşılandı.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 3

Başkent Yeni Delhi'de büyük kalabalıkların festival öncesinde pazarları doldurmasının ardından yetkililer, bu tür eylemlerin vaka sayılarında artışa sebep olarak Hindistan'ın sağlık sistemini zor duruma sokabileceğini belirtti.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 4

Ülkede, mayıs ayında günlük 400 binlere ulaşan vaka sayıları son dönemde 10 binlere gerilemiş olsa da uzmanlar üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek halkı rehavete karşı uyardı.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 5

HAVAİ FİŞEKLER HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Kutlamalar sırasında havai fişek kullanımının da her yıl hava kirliliği seviyelerini kötüleştirdiği bildirildi.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 6

Hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükseldiği ve kalın bir sis örtüsüyle kaplanan Delhi'de, bu durumun daha kötüye gittiği ifade edildi.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 7

Diwali'den önce birkaç eyalet havai fişek kullanımına tamamen veya kısmi yasaklar getirdi.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 8

Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için insanların kandil ve mumlar yaktığı ışık festivali Diwali, bazıları için de yeni bir yılın başlangıcını işaret ediyor.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 9

FESTİVALDEN DİĞER KARELER..

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 10

Tarihi ayın konumuna göre her yıl değişen festival, genellikle ekim ya da kasım aylarına denk geliyor ve bu yıl 4 Kasım'da kutlanıyor.

Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 11
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 12
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 13
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 14
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 15
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 16
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 17
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 18
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 19
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 20
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 21
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 22
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 23
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 24
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 25
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 26
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 27
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 28
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 29
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 30
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 31
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 32
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 33
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 34
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 35
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 36
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 37
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 38
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 39
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 40
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 41
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 42
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 43
Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor - 44

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