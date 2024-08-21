Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler

Hindistan'da bir doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle başlayan eylemler büyürken, Badlapur köyündeki bir okulda öğrencilerin cinsel tacize uğradığı iddiaları üzerine yeni bir protesto dalgası başladı. Yetkililer okulların kapalı kalmasını emretti ve protestoları bastırmak için internet hizmetleri askıya alındı.

Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler - 1

TEPKİLER BÜYÜYOR

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai yakınlarındaki bir kasabada, dört yaşındaki iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine düzenlenen protestolar büyüyor.

Eylemlere karşı yetkililer internet hizmetlerini keserken, okullar ikinci gün üst üste tatil edildi.

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Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler - 2

TECAVÜZE UĞRAYIP ÖLDÜRÜLEN  DOKTOR İÇİN EYLEMDELER

Mumbai'den yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Badlapur'daki protestolar, doğudaki Kalküta kentinde 31 yaşındaki bir doktorun tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi üzerine ülke çapında düzenlenen gösterilerin ortasında gerçekleşti.

Basında yer alan haberlere göre, hafta sonu Badlapur'daki bir okulda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir hademe tutuklandı.

Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler - 3

TREN YOLLARINI KAPATTILAR

Öfkeli protestocular dün saatlerce tren yollarını kapatarak çocuklar için adalet talep etti.

Ülke genelinde doktorlar ve kadın grupları tarafından düzenlenen benzer protestolar da yankı buldu.

ABP haber kanalının bildirdiğine göre, yetkililer okulların kapalı kalmasını emretti ve herhangi bir toplantı veya protestoyu bastırmak için internet hizmetleri askıya alındı.

Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler - 4

EYALET SEÇİMLERİ YAKLAŞIYOR

Eyalet Başbakanı Eknath Shinde, davanın hızlı yargılama yapan bir mahkemede görüleceğini söyledi.

Shinde, protestoların siyasi amaçlı olduğunu savundu.

Hindistan'ın en zengin eyaleti olan Maharashtra'da bu yılın sonlarına doğru eyalet seçimleri yapılacak ve Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi ortak muhalefet koalisyonuyla zorlu bir mücadeleye girecek.

Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler - 5

MUHALEFETTEN GREV ÇAĞRISI

Kongre milletvekili Varsha Gaikwad, bugün Mumbai'de düzenlenen bir protesto sırasında yaptığı açıklamada, eyaletteki muhalefet partilerinin 24 Ağustos'ta eyalet çapında bir grev çağrısında bulunduğunu söyledi.

Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler - 6
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