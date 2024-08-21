Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler
Hindistan'da bir doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle başlayan eylemler büyürken, Badlapur köyündeki bir okulda öğrencilerin cinsel tacize uğradığı iddiaları üzerine yeni bir protesto dalgası başladı. Yetkililer okulların kapalı kalmasını emretti ve protestoları bastırmak için internet hizmetleri askıya alındı.
TEPKİLER BÜYÜYOR
Hindistan'ın finans başkenti Mumbai yakınlarındaki bir kasabada, dört yaşındaki iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine düzenlenen protestolar büyüyor.
Eylemlere karşı yetkililer internet hizmetlerini keserken, okullar ikinci gün üst üste tatil edildi.