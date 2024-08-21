Hindistan halkı taciz ve tecavüze karşı isyanda: Protestoları bastırmak için interneti kestiler

TREN YOLLARINI KAPATTILAR

Öfkeli protestocular dün saatlerce tren yollarını kapatarak çocuklar için adalet talep etti.

Ülke genelinde doktorlar ve kadın grupları tarafından düzenlenen benzer protestolar da yankı buldu.

ABP haber kanalının bildirdiğine göre, yetkililer okulların kapalı kalmasını emretti ve herhangi bir toplantı veya protestoyu bastırmak için internet hizmetleri askıya alındı.