Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi

Corona virüs kriziyle uğraşan Hindistan’da yeni bir kasırga meydana geldi. Yaas Kasırgası, Odisha ve Batı Bengal eyaletinde denizden karaya etkili olurken, binlerce eve zarar verdi. Ülkede havaalanları faaliyetlerini durdururken kasırganın vurduğu bölgede 1 milyon insan tahliye edildi.

ntv.com.tr 27.05.2021 - 11:47

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 1

Corona virüsün yıkıcı dalgasıyla mücadele eden Hindistan’da saatteki hızı 177 kilometreye ulaşan kasırga meydana geldi.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 2

Ülkenin doğu kıyısını yerle bir eden ve özellikle Odisha ve Batı Bengal eyaletinde etkili olan Yaas Kasırgası, iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 3

Hayatını kaybeden 2 kişinin elektrik akımına kapılarak can verdiği bildirildi.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 4

Ani rüzgarlar ve gelgit dalgaları ile birçok evi sular altında bırakan kasırga sonrası, fırtınanın güzergahında görülen evlerden yaklaşık 1,1 milyon insan tahliye edildi.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 5

Hindistan Meteoroloji Departmanı, "çok şiddetli siklonik fırtınanın" saatte 177 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, 160 kilometre saat hızla seyrettiğini bildirdi.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 6

Bölgede birçok ev hasar görürken, halk yerel görevliler tarafından sığınaklara alındı.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 7

Meteoroloji departmanı, Salı gününden bu yana Odisha eyaletinin Chandabali ve Paradip bölgelerinde çok fazla yağmur yağdığını ve gelgit dalgaları nedeniyle bölgedeki evlerin sular altında kalacağı uyarısında bulundu.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 8

Ulusal Afet Müdahale Gücü tahliye ve kurtarma operasyonları için 149 ekip kurarken ve bunların yüze yakını doğu kıyılarında konuşlandırıldı.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 9

Hindistan Donanması da dört savaş gemisi ve yardım sunmaya hazır birkaç uçakla yüksek alarm konumuna geçirildi.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 10

Kuvvetli rüzgarların yol açtığı hasarı en aza indirmek için pazartesi gününden itibaren birçok tren seferi iptal edilmişti.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 11

Ülkede geçtiğimiz hafta da batı kıyılarında Tauktae Kasırgası meydana gelmiş ve 140’tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 12
Ülkedeki en büyük Kasırga ise 1999 yılında Odisha'da meydana gelmiş ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırgada yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 13

KASIRGANIN ETKİLERİNİ GÖSTEREN KARELER..

Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 14
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 15
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 16
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 17
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 18
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 19
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 20
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 21
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 22
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 23
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 24
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 25
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 26
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 27
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 28
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 29
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 30
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 31
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 32
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 33
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 34
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 35
Hindistan kıyılarını Yaas Kasırgası vurdu: 1 milyon kişi tahliye edildi - 36

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