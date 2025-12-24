Hindistan uzay ajansı tarihinin en ağır uydusunu fırlattı
24.12.2025 11:22
NTV - Haber Merkezi
Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, ABD menşeli BlueBird Block-2 iletişim uydusunu LVM3-M6 roketiyle başarıyla yörüngeye gönderdi.
Hindistan uzay ajansı, bugün ABD yapımı yeni nesil BlueBird Block-2 iletişim uydusunu LVM3-M6 roketiyle başarıyla fırlattı.
Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), 6 bin 100 kilogram ağırlığındaki uydunun, Hindistan topraklarından alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilen "en ağır yük" olduğunu duyurdu.
Ajans, güney Hindistan'dan yapılan fırlatmanın ardından LVM3-M6 görevinin uyduyu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdiğini açıkladı.
Özel bir ticari misyon olarak kayıtlara geçerken taşınan yükün, alçak Dünya yörüngesine gönderilen en büyük ticari iletişim uydusu olduğu belirtildi.
AFP'nin aktardığına göre ISRO yetkilileri, BlueBird Block-2 uydusunun standart akıllı telefonlara doğrudan uzay tabanlı hücresel geniş bant bağlantısı sağlamak üzere tasarlandığını ifade etti.
"GURUR VERİCİ BİR KİLOMETRE TAŞI"
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, fırlatmayı Hindistan'ın uzay yolculuğunda "önemli bir adım" ve "gurur verici bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.
Modi yaptığı açıklamada, "Bu gelişme Hindistan'ın ağır yük fırlatma kabiliyetini güçlendiriyor ve küresel ticari fırlatma pazarında artan rolümüzü pekiştiriyor" diye konuştu.
ISRO, bu yılın başlarında yaklaşık 4 bin 410 kilogram ağırlığındaki CMS-03 iletişim uydusunu fırlatmıştı.
Hindistan, bu ağır yük operasyonları için Ağustos 2023'te Ay'a insansız araç göndermek amacıyla kullandığı roketin geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.
KÜRESEL PAZARDA REKABET KIZIŞIYOR
Yeni Delhi'nin son hamlesi, insansız yörünge görevi ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi planlanan insanlı uzay uçuşu hedefleri bulunan Hindistan'ın düşük maliyetli uzay programı için kayda değer bir destek oluşturuyor.
Telefon, internet ve diğer teknoloji şirketlerinin genişletilmiş iletişim hizmetleri arayışında olduğu bir dönemde Hindistan, hızla büyüyen ticari uydu sektöründen daha büyük pay almayı hedefliyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, son on yılda uzay programını önemli ölçüde büyüterek köklü uzay güçlerinin başarılarına çok daha düşük maliyetlerle rakip oluyor.
Ülke, 2027 yılında gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı uzay uçuşundan önce insansız bir yörünge görevi başlatmayı amaçlıyor.
Başbakan Modi ayrıca 2040 yılına kadar Ay'a astronot gönderme planlarını da kamuoyuyla paylaştı.