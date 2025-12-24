Hindistan uzay ajansı tarihinin en ağır uydusunu fırlattı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, fırlatmayı Hindistan'ın uzay yolculuğunda "önemli bir adım" ve "gurur verici bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.

Modi yaptığı açıklamada, "Bu gelişme Hindistan'ın ağır yük fırlatma kabiliyetini güçlendiriyor ve küresel ticari fırlatma pazarında artan rolümüzü pekiştiriyor" diye konuştu.

ISRO, bu yılın başlarında yaklaşık 4 bin 410 kilogram ağırlığındaki CMS-03 iletişim uydusunu fırlatmıştı.

Hindistan, bu ağır yük operasyonları için Ağustos 2023'te Ay'a insansız araç göndermek amacıyla kullandığı roketin geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.