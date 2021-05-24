Hindistan: Vaka sayısı düşüyor, can kaybı 300 bini geçti

ntv.com.tr 24.05.2021 - 10:35
Yeni tip corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.
Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 303 bin 720'ye çıktı.
Ülkede, son 24 saatte 222 bin 315 Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 26 milyon 752 bin 447'ye yükseldi. Böylelikle Hindistan'da 15 Nisan'dan bu yana günlük en düşük vaka sayısı kaydedildi.
Covid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.
Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 6 günde 300 binin altına indi.
Ülkeyi sarsan corona virüs dalgası, hastaneleri hastalarla dolup taşırtırken, aynı zamanda ciddi bir oksijen ve ilaç sıkıntısına yol açtı.
Bununla birlikte ülkede cenaze törenleri için uzun kuyruklar oluşurken krematoryumlardan ve mezarlıklardan cenazelerin yakılması sonucunda dumanlar yükseldi.
Uzmanlar, yılın başlarında düzenlenen dini festivallerin ve toplu seçim mitinglerinin virüsün yayılmasında önemli rol oynadığının altını çizerken aşıların uzun vadeli çözüm olduğu konusunda uyarıda bulundular.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 1649 olarak kayıtlara geçti. 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülen yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise son 24 saatte 1427 yeni vaka kaydedildi.
Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 196 milyon 51 bin 962 doz aşı yapıldı.
Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.
Dünyanın en büyük aşı üretimini gerçekleştiren ülkede hükümet yerel talebi karşılamak için aşı ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.