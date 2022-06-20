Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü

Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli muson fırtınalarının neden olduğu yıldırım çarpmaları ve toprak kaymalarında en az 59 kişinin öldüğü açıklandı. Milyonlarca insan ise aşırı hava olayları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Meteoroloji, selin gelecekteki birkaç gün içinde daha da kötüleşmesinin beklendiği konusunda uyardı. Bangladeş hükümet yetkilileri, son sel felaketini ülkede 2004'ten bu yana yaşanan "en kötü sel" olarak nitelendirdi.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 12:23

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 1

Bangladeş’te geçen hafta boyunca aralıksız devam eden yağmurlar, ülkenin kuzeydoğu bölgesinin geniş alanlarını sular altında bıraktı ve komşu 'daki dağları aşan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle daha da şiddetlendi.

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 2

Ülkedeki okullar derme çatma barınaklara dönüştürüldü ve yükselen sular nedeniyle komşu topluluklarla bağlantısı kesilen haneleri tahliye etmek için birlikler görevlendirildi. AFP’ye konuşan ve ailesi Bangladeş'in Companiganj köyünde yaşayan Lokman, "Erken saatlerde bütün köy sular altında kaldı ve hepimiz mahsur kaldık" dedi. 

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 3

23 yaşındaki bir kadın ise "Bütün gün evimizin çatısında bekledikten sonra bir komşu bizi botla kurtardı. Annem hayatı boyunca hiç böyle sel görmediğini söyledi" dedi.

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 4

1,8 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

'ın komşusu Hindistan'ın Assam eyaletinde ise  beş gün boyunca aralıksız devam eden sağanak yağışların ardından, 1,8 milyondan fazla insan selden etkilendi.

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 5

Assam eyaletinin Başbakanı Himanta Biswa Sarmai bölge yetkililerine selden etkilenenlere "gerekli tüm yardımları" sağlama talimatı verdiğini söyledi. 

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 6

Öte yandan, bu haftaki yağmurlar Bangladeş'in Sylhet bölgesi, Mayıs ayı sonlarında en az 10 kişinin öldüğü ve dört milyon kişinin etkilendiği yaklaşık yirmi yıldaki en kötü sel felaketinden hala kurtulurken geldi.

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 7

Yetkililer, bölgede yaklaşık 3,1 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunların 200 bininin şu anda daha yüksek yerlerdeki derme çatma sığınaklara yerleştirildiğini söyledi. 

Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü - 8

Mevsimsel muson yağmurları, Güney Asya'da her yıl ölümlere ve yıkıma neden oluyor. Uzmanlar, söz konusu aşırı hava olaylarını,  tek başına hava olaylarını küresel ısınmaya bağlamamakla birlikte, özellikle alçak ve yoğun nüfuslu ülkelerde daha fazla felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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