Hindistan ve Bangladeş’te sel: En az 59 ölü

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 12:23
Bangladeş’te geçen hafta boyunca aralıksız devam eden yağmurlar, ülkenin kuzeydoğu bölgesinin geniş alanlarını sular altında bıraktı ve komşu Hindistan'daki dağları aşan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle daha da şiddetlendi.
Ülkedeki okullar derme çatma barınaklara dönüştürüldü ve yükselen sular nedeniyle komşu topluluklarla bağlantısı kesilen haneleri tahliye etmek için birlikler görevlendirildi. AFP’ye konuşan ve ailesi Bangladeş'in Companiganj köyünde yaşayan Lokman, "Erken saatlerde bütün köy sular altında kaldı ve hepimiz mahsur kaldık" dedi.
23 yaşındaki bir kadın ise "Bütün gün evimizin çatısında bekledikten sonra bir komşu bizi botla kurtardı. Annem hayatı boyunca hiç böyle sel görmediğini söyledi" dedi.
Pakistan'ın komşusu Hindistan'ın Assam eyaletinde ise beş gün boyunca aralıksız devam eden sağanak yağışların ardından, 1,8 milyondan fazla insan selden etkilendi.
Assam eyaletinin Başbakanı Himanta Biswa Sarmai bölge yetkililerine selden etkilenenlere "gerekli tüm yardımları" sağlama talimatı verdiğini söyledi.
Öte yandan, bu haftaki yağmurlar Bangladeş'in Sylhet bölgesi, Mayıs ayı sonlarında en az 10 kişinin öldüğü ve dört milyon kişinin etkilendiği yaklaşık yirmi yıldaki en kötü sel felaketinden hala kurtulurken geldi.
Yetkililer, bölgede yaklaşık 3,1 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunların 200 bininin şu anda daha yüksek yerlerdeki derme çatma sığınaklara yerleştirildiğini söyledi.
Mevsimsel muson yağmurları, Güney Asya'da her yıl ölümlere ve yıkıma neden oluyor. Uzmanlar, söz konusu aşırı hava olaylarını, tek başına hava olaylarını küresel ısınmaya bağlamamakla birlikte, özellikle alçak ve yoğun nüfuslu ülkelerde daha fazla felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor.