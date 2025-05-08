Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor? Keşmir sorunu neden, nasıl çıktı?
Hindistan ordusunun geçen ay Hindistan yönetimindeki Keşmir’de gerçekleşen bir militan saldırısına yanıt olarak 7 Mayıs günü komşu ülkeye yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim arttı. Bu durum, nükleer silahlara sahip iki rakip arasında savaş korkularını artırdı. Peki, Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor? Keşmir sorunu neden, nasıl çıktı?
Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyon, 7 Mayıs’ta Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla yeniden tırmandı. Saldırılar, geçen ay Hindistan yönetimindeki Keşmir’de 25 Hintli ve bir Nepalli vatandaşının hayatını kaybettiği kanlı saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildi.