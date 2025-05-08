Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor? Keşmir sorunu neden, nasıl çıktı?

Bu durum, Hindistan ve Pakistan silahlı kuvvetleri arasında doğrudan çatışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle eyalet ikiye bölündü: kuzeybatı kısmı Pakistan, daha büyük kısmı ise Hindistan tarafından yönetildi. İki taraf arasındaki fiili sınır ise Kontrol Hattı (Line of Control) olarak biliniyor.



Keşmir’in doğu kesimi ise, 1962’de Hindistan ile yapılan kısa bir savaştan bu yana Çin’in kontrolünde bulunuyor. Pakistan, nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir'in geleceğini Keşmir halkının belirlemesi gerektiğini savunuyor. Hindistan ise bölgenin 1947'de yapılan anlaşma gereği Hindistan'ın parçası olduğunu iddia ediyor. İki taraf arasındaki çekişmeler sürüp giderken, ortaya çıkan üçüncü bir hareket ise Pakistan veya Hindistan egemenliğini reddederek bağımsızlık yönünde çaba gösteriyor. Dünya, bir kez daha Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı yaparken, Keşmir anlaşmazlığının çözümü halen belirsizliğini koruyor.