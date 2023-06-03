Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e çıktı, 900'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 1

Eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

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Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 2

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 3

Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 4

Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaştı.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 5

Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 6

"KAN BAĞIŞINDA BULUNANLARA MİNNETTARIM"

Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 7

"Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz." diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 8

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı - 9

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

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