Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçi için kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı. Çalışmalarda 24 metre ilerleme sağlandı, işçilerin 60 metrede olduğu tahmin ediliyor.
Hindistan'da çöken tünel inşaatındaki kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Çalışmalar esnasında tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurdu.