Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçi için kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı. Çalışmalarda 24 metre ilerleme sağlandı, işçilerin 60 metrede olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 1

Hindistan'da çöken tünel inşaatındaki kurtarma çalışmalarına ara verildi. 

Çalışmalar esnasında tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurdu.

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Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 2

Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı.

Afet yönetimi yetkilisi Devendra Patwal, enkaz kaldırma çalışmalarının şimdiye kadar 24 metre ilerlediğini ifade etti.

Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 3

Patwal, işçilerin yaklaşık 60 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyor.

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 4

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini ifade etmişti.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 5
Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 6
Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 7
Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 8
Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 9
Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 10
Hindistan'da 40 işçi çöken tünelde 7 gündür mahsur: Çalışmalar durdu - 11
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