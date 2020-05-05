Hindistan'da alkol kuyruğuna bambu coplarla müdahale

Hindistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 40 gündür karantina uygulanıyor. Karantina altındaki ülkede 40 gün sonra ilk kez alkol satan dükkanların açılmasına izin verildi. Alkol almak için dükkanlara akın edenler sosyal mesafe kurallarını ihlal edince polis, kalabalığı bambudan yapılan uzun copla müdahale etti.

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ntv.com.tr 05.05.2020 - 12:26

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın en büyük karantinasını uygulayan Hindistan'da 40 gün sonra ilk kez alkol satan dükkanların açılmasına izin verildi.

Alkol satın almak isteyenler dükkanlara akın edince, sosyal mesafeyi korumayanlara polis ''lathi jopu'' (Hindistan polisince kullanılan, bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

Hint polisinin karantina kurallarını ihlal edenlere çok sert davrandığı ve sopalarla darp ettiği görüldü.

Hindistan'da ülke çapında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gucerat eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen binlerce göçmen işçi de protesto eylemi düzenledi.

Hindistan'da 25 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağından bu yana eyaletin Surat kentindeki göçmen işçiler 4'üncü kez gösteri yaptı.

Şehirde bir araya gelen binlerce göçmen işçi, yetkililerden memleketlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Öte yandan, emniyet görevlileri ile protestocu grup arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, polislere taş ve sopa fırlattı, çok sayıda araca hasar verdi.

Emniyet mensupları, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ''lathi jopu'' (Hindistan polisince kullanılan, bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

Olaylarda 2 polis memuru yaralandı, 120 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle toplu ulaşım hizmetinin verilmediği ülkede göçmen işçiler, evlerine dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Dünya nın en büyük karantinasını uygulayan Hindista'da şu ana kadar 42 bin 500 corona virüs vakası yaşandı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 400'ü aştı.