Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı

ntv.com.tr - AFP 09.06.2021 - 16:05
Haziran ayında, Tamil Nadu eyaletindeki Chennai'deki bir hayvanat bahçesinde dokuz yaşındaki bir dişi aslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu olay, ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk hayvan ölümü olarak kayıtlara geçti. The New Indian Express gazetesinin haberine göre, birisi kritik durumda olmak üzere sekiz Asya aslanı da şu anda Covid-19 nedenilye tedavi görüyor.
Geo News'te yer alan habere göre, ardından harekete geçen Tamil Nadu Eyalet Orman Bakanlığı, Coimbatore ve Nilgiris bölgelerindeki iki kampta tutulan 56 filden Covid-19 testi için sürüntü örnekleri istedi.
Tamil Nadu'nun güneyindeki Mudumalai Kaplan Koruma Alanı'ndaki bir orman korucusu AFP'ye verdiği demeçte, "Vandalur Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar Covid-19 için pozitif test ettikten sonra, önlem olarak kamp fillerini test etmemiz istendi. Ardından ikisi yavru olmak üzere 30'a yakın filden burun ve anal sürüntü örnekler alındı” dedi.
Ardından, alınan sürüntü örnekleri Uttar Pradesh eyaletindeki Hindistan Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. 28 hayvanın corona virüse yakalandığı duyuruldu.
Coimbatore Orman Bölümü Orman Veterinerlik Görevlisi A. Sukumar, hayvanlardan alınan sürüntü örneklerinin uçuk ve tüberküloza karşı da test edildiğini belirtti.