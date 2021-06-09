Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı

Yeni tip corona virüsün delta mutasyonu nedeniyle milyonlarca kişinin enfekte olduğu ve sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu Hindistan'da pandemi hayvanları da vurdu. Ülkede, dişi bir Asya aslanının Covid-19 nedeniyle ölmesinin ardından, ülkenin güneyinde yer alan bir orman rezervindeki en az 28 filin corona virüse yakalndığı duyuruldu.

ntv.com.tr - AFP 09.06.2021 - 16:05

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 1

DİŞİ ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Haziran ayında, Tamil Nadu eyaletindeki Chennai'deki bir hayvanat bahçesinde dokuz yaşındaki bir dişi aslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 2

Söz konusu olay, ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk hayvan ölümü olarak kayıtlara geçti. The New Indian Express gazetesinin haberine göre, birisi kritik durumda olmak üzere sekiz Asya aslanı da şu anda Covid-19 nedenilye tedavi görüyor. 

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 3

FİLLERDEN SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ ALTINDI

Geo News'te yer alan habere göre, ardından harekete geçen Tamil Nadu Eyalet Orman Bakanlığı, Coimbatore ve Nilgiris bölgelerindeki iki kampta tutulan 56 filden Covid-19 testi için sürüntü örnekleri istedi.

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 4

Tamil Nadu'nun güneyindeki Mudumalai Kaplan Koruma Alanı'ndaki  bir orman korucusu AFP'ye verdiği demeçte, "Vandalur Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar Covid-19 için pozitif test ettikten sonra, önlem olarak kamp fillerini test etmemiz istendi. Ardından ikisi yavru olmak üzere 30'a yakın filden burun ve anal sürüntü örnekler alındı” dedi.

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 5

Ardından, alınan sürüntü örnekleri Uttar Pradesh eyaletindeki Hindistan Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. 28 hayvanın corona virüse yakalandığı duyuruldu. 

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 6

Coimbatore Orman Bölümü Orman Veterinerlik Görevlisi A. Sukumar, hayvanlardan alınan sürüntü örneklerinin uçuk ve tüberküloza karşı da test edildiğini belirtti.  

Hindistan'da bir aslanın Covid-19'dan ölmesinin ardından 28 fil corona virüse yakalandı - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER