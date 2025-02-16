Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tren istasyonunda bir kez daha izdiham çıktı. Yolcuların "Prayagraj Ekspresi ve Prayagraj Özel" olarak belirtilen iki ayrı seferi karıştırarak aynı saatte istasyona gelmesi sonucu gerçekleşen izdihamda en az 18 kişi ezilerek yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri izdiham günü aynı rotaya giden dört tren olduğunu, bunlardan üçünün geciktiğini ve bu nedenle izdiham çıktığını belirtti.
NORMALİN ÜZERİNDE YOĞUNLUK
Hindistan'ın başkentindeki Yeni Delhi Tren İstasyonu'nda, kuzeydeki Prayagraj kentinde düzenlenen Kumb Mela dini festivali için normalin üzerinde bir yoğunluk vardı.