Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tren istasyonunda bir kez daha izdiham çıktı. Yolcuların "Prayagraj Ekspresi ve Prayagraj Özel" olarak belirtilen iki ayrı seferi karıştırarak aynı saatte istasyona gelmesi sonucu gerçekleşen izdihamda en az 18 kişi ezilerek yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri izdiham günü aynı rotaya giden dört tren olduğunu, bunlardan üçünün geciktiğini ve bu nedenle izdiham çıktığını belirtti.

Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü - 1

NORMALİN ÜZERİNDE YOĞUNLUK

Hindistan'ın başkentindeki Yeni Delhi Tren İstasyonu'nda, kuzeydeki Prayagraj kentinde düzenlenen Kumb Mela dini festivali için normalin üzerinde bir yoğunluk vardı.

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Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü - 2

İKİ SEFER KARIŞTI, İZDİHAM ÇIKTI

Yolcular, "Prayagraj Ekspresi ve Prayagraj Özel" olarak belirtilen iki ayrı seferi karıştırarak trenlerini kaçırabileceklerini düşünmeleri sonucu aynı saatte istasyona geldi.

Prayagraj Özel'in 16. Perona varacağı anonsu, Prayagraj Ekspes'in zaten 14. Peronda olması nedeniyle bekleyen yolcular arasında karışıklığa yol açtı.

Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü - 3

ÖLEN 18 KİŞİDEN 3'Ü ÇOCUKTU

Kaynaklar, 14. Perona ulaşan kişilerin trenlerinin 16. Perona vardığını düşünerek ona doğru koştuklarını ve bunun da izdihama yol açtığını söyledi. İzdihamda hayatını kaybeden 18 kişiden üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü - 4

GECİKEN TRENLER KALABALIĞA NEDEN OLDU

Polis yetkilileri, Prayagraj'a giden dört tren olduğunu, bunlardan üçünün geciktiğini ve bunun beklenmedik bir aşırı kalabalığa neden olduğunu söyledi.

Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü - 5

HASTANELER DOLUP TAŞTI

Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.

Hastane kaynaklarına göre, Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndaki izdihamın ardından ölenlerin çoğunun göğüs ve karın bölgelerinde yaralanmalar vardı.

Delhi Polisi tren istasyonundaki izdihamla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da bir izdiham daha: İki farklı seferi karıştıran yolcular ezilerek öldü - 6
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