Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan 50 kişilik bir ekip, Hindistan’ın Himalaya Dağları'nda 7 Şubat’ta meydana gelen buzul felaketinin sebeplerini araştırarak sonuç raporunu paylaştı. 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu felakette, 27 milyon metreküp buz ve kayalardan oluşan çığın serbest düşüşle vadiye çarptığı ve 15 atom bombasına eşdeğer enerjinin serbest kaldığı belirtildi.

DHA 13.06.2021 - 16:26

Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 1

Hindistan’ın Chamoli bölgesi civarında Himalaya Dağları arasındaki vadide 7 Şubat'ta meydana gelen buzul felaketinin ardından 50 bilim insanı, felaketinin sebeplerini araştırdı. 

Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 2

Uydu görüntüleri, sismik kayıtlar, sayısal model sonuçları ve görgü tanığı videolarından oluşan araştırma sonucuna göre; dağ sırasında bulunan Ronti Zirvesi’nden 500 metre genişliğinde ve 180 metre kalınlığında dev kayanın üstündeki buzulla birlikte koparak, heyelanı meydana getirdiği tespit edildi.

Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 3

Olay sırasında vadide bulunan ve milyonlarca dolar harcanan 2 ayrı baraj inşaatı hasar gördü.  

Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 4

Araştırmaya göre, yaklaşık 27 milyon metreküp kütlenin serbest düşüşle vadide heyelanı yarattığı ifade edildi. 

Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 5
Kütle vadiye çarptığında ise 15 Hiroşima atom bombasına eşdeğer bir enerji serbest kaldı.
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 6
Raporda “Kaya ve buz çığı, hızla >20 metre çapında kayalar taşıyan ve vadi tabanından 220 metre yüksekliğe kadar vadi duvarlarını aşındıran olağanüstü büyük ve hareketli bir enkaz akışına dönüştü” denildi.
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 7
Buzul felaketinden kareler...
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 8
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 9
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 10
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 11
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 12
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 13
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 14
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 15
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 16
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 17
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 18
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 19
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 20
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 21
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 22
Hindistan'da buzul felaketi: 15 atom bombasına eşdeğer enerji serbest kaldı - 23

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