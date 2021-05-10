Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi

Hindistan’ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh’te geçen ay yapılan yerel seçimlerin ardından, hükümet tarafından sandıklarda çalışmak üzere görevlendirilen öğretmenlerin arasında ölümcül bir Covid-19 dalgası yaşandı. Eyalet çalışanlarını ve öğretmenleri temsil eden sendikalar tarafından yapılan anketlere göre, seçimlerden sonra 700’den fazlası öğretmen olmak üzere yaklaşık 2 bin memur Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Sendikaların, daha önce seçimleri ertelemeye çalıştığı ancak eyalet yönetiminin bunu dikkate almadığı ifade edildi.

ntv.com.tr - Reuters 10.05.2021 - 15:56

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 1

Wall Street Journal’in haberine göre, seçimler öncesinde Arunoday Prakash Mishra adlı öğretmen oylama kabinlerini nasıl yöneteceklerine dair talimatlar alırken düzinelerce kişiyle birlikte küçük odalara toplanarak eğitime çağrıldı.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 2

Birkaç gün sonra, 52 yaşındaki lise öğretmeninde ateş ve boğaz ağrısı başladı. Sonra ağabeyi, onun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Mishra o günün ilerleyen saatlerinde eve döndüğünde çok hasta görünüyordu. Ailesi onu birkaç hastaneye götürdü. Ancak, sürekli bir Covid-19 hastası akışı yüzünden hiçbirinde ona yer yoktu. Dört çocuk babası ertesi sabah evinde öldü. Covid-19'a neden olan virüs için ise  hiçbir zaman test edilmedi.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 3

GÜNDE ORTALAMA 4 BİN ÖLÜM BİLDİRİYOR

Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen Covid-19 dalgalanmasında günde yaklaşık 4 bin ölüm kaydediyor, ancak halk sağlığı uzmanları, resmi rakamların salgının gerçek boyutunu yansıtmadığını söylüyor. Ulusal başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere ağır darbe alan bölgeler, oksijen, ilaç ve hastane yatakları kıtlığıyla savaşmaya devam ediyor. Ülkenin birçok yerindeki krematoryumlar ve mezarlıklar yoğun taleple başa çıkmakta zorlanıyor.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 4

700'DEN FAZLA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet çalışanlarını ve öğretmenleri temsil eden sendikalar tarafından yapılan anketlere göre, Uttar Pradesh'teki seçimlerden sonra 700’den fazlası öğretmen olmak üzere yaklaşık 2 bin memur muhtemelen Covid-19'dan öldü. Sendikalar daha önce seçimleri ertelemeye çalıştı.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 5

"AİLEM NASIL YEMEK YİYECEK?"

Hayatını kaybeden  Arunoday Prakash Mishra ise seçim görevini reddetmek istemedi. Kardeşine, " Seçim görevine gitmezsem, askıya alınma ihtimalim var. Eğer uzaklaştırılırsam aileM nasıl yemek yiyecek?” dedi.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 6

Bununla birlikte, halk sağlığı uzmanları, ülkedeki vaka yükselişe katkıda bulunan faktörlerden biri olarak bu yılın başlarında Hindistan'daki eyaletlerde yapılan seçimlere işaret etti. Başbakan Narendra Modi de dahil olmak üzere siyasi partiler ve liderler, bazı eyaletlerde büyük kampanya mitingleri düzenledi.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 7

1,2 MİLYONDAN FAZLA DEVLET MEMURU VE İŞÇİ SEÇİMLERDE GÖREV YAPTI

Hindistan'daki seçimler, yerel düzeyde olsa bile genellikle bir memur ordusunu seferber etmeyi gerektiriyor. Nisan sonunda dört aşamada gerçekleşen Uttar Pradesh seçimlerinde köy ve bölgeleri temsil eden yaklaşık 1,3 milyon aday yaklaşık 870 bin görev için yarışıyordu. Eyalet seçim komisyonu, seçimlere yaklaşık 124 milyon seçmenin katıldığını ve 1,2 milyondan fazla devlet memuru ve çalışanın bunun yönetilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 8

SENDİKALAR SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Diğer taraftan, Uttar Pradesh İlkokul Öğretmenler Birliği'nin Genel Sekreteri Suresh Yadav, "Öğretmenler, seçim görevinin işlerinin bir parçası olduğunu biliyorlar. Yine de bu sefer, eyalette Nisan ayı başından itibaren hızla yükselen vakalar nedeniyle çoğu gergindi. Oylama başlamadan önce sendikalar artan Covid-19 vakaları nedeniyle hükümete ve eyalet seçim komisyonuna erteleme dilekçesi verdi” dedi.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 9

Öte yandan, Uttar Pradesh hükümetinin sözcülerinden Shishir Singh, yönetimin seçimi ertelemek istediğini, ancak seçimlerin Nisan ayı sonuna kadar yapılması için Şubat ayı kararına uymak zorunda kaldıklarını söyledi. Fakat, mahkeme kararı, oyların ertelenmesinin ardından Hindistan'da Covid-19 enfeksiyonlarının çok daha düşük olduğu bir zamanda yayınladı.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 10

EYALET HÜKÜMETİ SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ REDDETTİ

Bununla birlikte Singh, eyaletteki vakaların eksik sayılmadığını söyledi. Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin virüsün seçim çalışanları arasında yayılmasıyla ilgili bir rapor beklediğini, ancak Covid-19'dan herhangi birinin enfekte olduğunu veya öldüğünü doğrulamadığını söyledi.

Avukatlar ayrıca Allahabad Yüksek Mahkemesi’ne seçimin ertelenmesi için dilekçe verdi. 7 Nisan'da mahkeme dilekçeyi reddetti, ancak hükümete ve eyalet seçim komisyonuna seçimler sırasında virüsün yayılmasını önlemek için gerekli özeni göstermesi talimatını verdi.

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 11

Ancak, sendikalar, seçimde çalışanlar ve aileleri,  güvenliğine çok az önem verildiğini söyledi. 

Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi - 12

SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARI UYGULANMADI

Bir ilkokulda öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Adesh Kumar Singh, eyaletin kuzey Shahjahanpur bölgesindeki bir köyde sandık memuru olarak görevlendirildi. Dört düzineden fazla insanla dolu küçük odalarda eğitimler düzenlendiğini ve seçim işçilerinin genellikle tahıl ve çimento taşımak için kullanılan kalabalık kamyonlarla sandık merkezlerine götürüldüğünü ifade ederek, “"Covid-19 yönergeleri pek fark yaratmadı. Muazzam bir kötü yönetim vardı. Maske yoktu, temizlik yoktu, fiziksel mesafe kuralları izlenmiyordu” dedi.

Uttar Pradesh’in seçim komiseri ise Wall Street Journal’in  yorum taleplerine yanıt vermedi.

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