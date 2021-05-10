Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi

EYALET HÜKÜMETİ SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ REDDETTİ

Bununla birlikte Singh, eyaletteki vakaların eksik sayılmadığını söyledi. Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin virüsün seçim çalışanları arasında yayılmasıyla ilgili bir rapor beklediğini, ancak Covid-19'dan herhangi birinin enfekte olduğunu veya öldüğünü doğrulamadığını söyledi.

Avukatlar ayrıca Allahabad Yüksek Mahkemesi’ne seçimin ertelenmesi için dilekçe verdi. 7 Nisan'da mahkeme dilekçeyi reddetti, ancak hükümete ve eyalet seçim komisyonuna seçimler sırasında virüsün yayılmasını önlemek için gerekli özeni göstermesi talimatını verdi.