Hindistan’da Covid-19 krizinin ortasında düzenlenen seçimler öğretmenleri vurdu: Sandık başında görevli olan 2 bin memur yaşamını yitirdi

ntv.com.tr - Reuters 10.05.2021 - 15:56
Wall Street Journal’in haberine göre, seçimler öncesinde Arunoday Prakash Mishra adlı öğretmen oylama kabinlerini nasıl yöneteceklerine dair talimatlar alırken düzinelerce kişiyle birlikte küçük odalara toplanarak eğitime çağrıldı.
Birkaç gün sonra, 52 yaşındaki lise öğretmeninde ateş ve boğaz ağrısı başladı. Sonra ağabeyi, onun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Mishra o günün ilerleyen saatlerinde eve döndüğünde çok hasta görünüyordu. Ailesi onu birkaç hastaneye götürdü. Ancak, sürekli bir Covid-19 hastası akışı yüzünden hiçbirinde ona yer yoktu. Dört çocuk babası ertesi sabah evinde öldü. Covid-19'a neden olan virüs için ise hiçbir zaman test edilmedi.
Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen Covid-19 dalgalanmasında günde yaklaşık 4 bin ölüm kaydediyor, ancak halk sağlığı uzmanları, resmi rakamların salgının gerçek boyutunu yansıtmadığını söylüyor. Ulusal başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere ağır darbe alan bölgeler, oksijen, ilaç ve hastane yatakları kıtlığıyla savaşmaya devam ediyor. Ülkenin birçok yerindeki krematoryumlar ve mezarlıklar yoğun taleple başa çıkmakta zorlanıyor.
Eyalet çalışanlarını ve öğretmenleri temsil eden sendikalar tarafından yapılan anketlere göre, Uttar Pradesh'teki seçimlerden sonra 700’den fazlası öğretmen olmak üzere yaklaşık 2 bin memur muhtemelen Covid-19'dan öldü. Sendikalar daha önce seçimleri ertelemeye çalıştı.
Hayatını kaybeden Arunoday Prakash Mishra ise seçim görevini reddetmek istemedi. Kardeşine, " Seçim görevine gitmezsem, askıya alınma ihtimalim var. Eğer uzaklaştırılırsam aileM nasıl yemek yiyecek?” dedi.
Bununla birlikte, halk sağlığı uzmanları, ülkedeki vaka yükselişe katkıda bulunan faktörlerden biri olarak bu yılın başlarında Hindistan'daki eyaletlerde yapılan seçimlere işaret etti. Başbakan Narendra Modi de dahil olmak üzere siyasi partiler ve liderler, bazı eyaletlerde büyük kampanya mitingleri düzenledi.
Hindistan'daki seçimler, yerel düzeyde olsa bile genellikle bir memur ordusunu seferber etmeyi gerektiriyor. Nisan sonunda dört aşamada gerçekleşen Uttar Pradesh seçimlerinde köy ve bölgeleri temsil eden yaklaşık 1,3 milyon aday yaklaşık 870 bin görev için yarışıyordu. Eyalet seçim komisyonu, seçimlere yaklaşık 124 milyon seçmenin katıldığını ve 1,2 milyondan fazla devlet memuru ve çalışanın bunun yönetilmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Diğer taraftan, Uttar Pradesh İlkokul Öğretmenler Birliği'nin Genel Sekreteri Suresh Yadav, "Öğretmenler, seçim görevinin işlerinin bir parçası olduğunu biliyorlar. Yine de bu sefer, eyalette Nisan ayı başından itibaren hızla yükselen vakalar nedeniyle çoğu gergindi. Oylama başlamadan önce sendikalar artan Covid-19 vakaları nedeniyle hükümete ve eyalet seçim komisyonuna erteleme dilekçesi verdi” dedi.
Öte yandan, Uttar Pradesh hükümetinin sözcülerinden Shishir Singh, yönetimin seçimi ertelemek istediğini, ancak seçimlerin Nisan ayı sonuna kadar yapılması için Şubat ayı kararına uymak zorunda kaldıklarını söyledi. Fakat, mahkeme kararı, oyların ertelenmesinin ardından Hindistan'da Covid-19 enfeksiyonlarının çok daha düşük olduğu bir zamanda yayınladı.
Bununla birlikte Singh, eyaletteki vakaların eksik sayılmadığını söyledi. Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin virüsün seçim çalışanları arasında yayılmasıyla ilgili bir rapor beklediğini, ancak Covid-19'dan herhangi birinin enfekte olduğunu veya öldüğünü doğrulamadığını söyledi.
Avukatlar ayrıca Allahabad Yüksek Mahkemesi’ne seçimin ertelenmesi için dilekçe verdi. 7 Nisan'da mahkeme dilekçeyi reddetti, ancak hükümete ve eyalet seçim komisyonuna seçimler sırasında virüsün yayılmasını önlemek için gerekli özeni göstermesi talimatını verdi.
Ancak, sendikalar, seçimde çalışanlar ve aileleri, güvenliğine çok az önem verildiğini söyledi.
Bir ilkokulda öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Adesh Kumar Singh, eyaletin kuzey Shahjahanpur bölgesindeki bir köyde sandık memuru olarak görevlendirildi. Dört düzineden fazla insanla dolu küçük odalarda eğitimler düzenlendiğini ve seçim işçilerinin genellikle tahıl ve çimento taşımak için kullanılan kalabalık kamyonlarla sandık merkezlerine götürüldüğünü ifade ederek, “"Covid-19 yönergeleri pek fark yaratmadı. Muazzam bir kötü yönetim vardı. Maske yoktu, temizlik yoktu, fiziksel mesafe kuralları izlenmiyordu” dedi.
Uttar Pradesh’in seçim komiseri ise Wall Street Journal’in yorum taleplerine yanıt vermedi.