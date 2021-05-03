Hindistan'da Covid-19 vakalarının sayısı 20 milyona ulaştı: Halk, cenazelerini karton tabutlarla taşıyor

ntv.com.tr - Reuters 03.05.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 12:35
Hindistan son 24 saatte 368 bin 147 yeni vaka ile 3 bin 147 ölüm bildirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 19, 93 milyona ölü sayısı ise 218 bin 959'a yükseldi. Bununla birlikte, bilim insanları, 1,35 milyar nüfuslu ülkede gerçek sayıların resmi olarak açıklanandan beş ile 10 kat daha yüksek olabileceğini tahmin etti.
Fakat, Hindistan Sağlık Bakanlığı, yapılan testlerin sayısıyla ilgili pozitif vakaların 15 Nisan'dan bu yana ilk kez düştüğünü bildirdi. Bununla birlikte, hükümete tavsiyede bulunan bir bilim insanı ekibinin matematiksel modeline göre, virüs ülkede beklenenden daha hızlı yayıldığı için ülkedeki vakaların 3-5 Mayıs arasında zirve yapabileceği hesaplandı.
Diğer taraftan, en az 11 eyalet ve sendika bölgesi, enfeksiyonları durdurmak için bazı kısıtlamalar getirdi, ancak Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti, ekonomik etkiden endişe duyarak ulusal bir tecrit uygulamaya isteksiz kaldı.
Michigan Üniversitesi'nden epidemiyolog Bhramar Mukherjee, "Yalnızca ulusal bir evde kalma düzeni ve tıbbi acil durum ilan edilmesi mevcut sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacaktır” ifadelerini kullanarak Başbakan Modi’yi eleştirdi.
Ancak, Modi’nin tutumu ülkedeki eyalet seçimlerinde ona olumsuz olarak yansıdı. Modi’nin partisi Batı Bengal eyaletindeki seçimleri kaybetti. Önemli bir savaş alanı olarak görülen Batı Bengal, agresif kampanyalara ve büyük mitinglere rağmen hiçbir zaman Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilmedi.
Seçim komisyonu yetkilileri, 66 yaşındaki Mamata Banerjee'nin liderlik ettiği Trinamool Kongre Partisi’nin (TMC) 294 sandalyeli eyalet meclisinde 200'den fazla sandalye alarak üçte iki çoğunluğu kazanmasının ardından üçüncü kez Batı Bengal'in başbakanı olmaya hazırlandığını söyledi. Banerjee şu anda Hindistan'ın tek kadın eyalet başbakanı olarak görev yapıyor.
Bununla birlikte, yenilgiye rağmen BJP eyalette önemli kazanımlar elde etti ve ana muhalefet partisi oldu. 2016'daki son eyalet seçimlerinde kazanılan sadece üç sandalyeye kıyasla, bu yıl yaklaşık 80 sandalyeye ulaştı. Sonuçlar, Covid-19'un ikinci dalgasının Modi ve ülkedeki sağ için desteği etkileyip etkilemediğine dair bir test olarak görülüyor.
Diğer taraftan ülkedeki rekor sayıda bildirilen Covid-19 vakalarına rağmen Modi ve diğer bölgesel politikacılar, Batı Bengal de dahil olmak üzere beş eyalet seçiminde kampanya yürüttü. Başbakan'ın pandemiyi birinci önceliği yapmak yerine seçimlere odaklandığı eleştirilerine yol açtı.
Bazı uzmanlar, federal seçim komisyonunu büyük kalabalığın sosyal mesafe ve maske takmaya ilişkin kuralları çiğnediği mitinglere ve oylamaya izin vermekle suçluyor. Modi'nin güçlü eleştirmenlerinden biri olan Banerjee, halka açık çok sayıda mitinge liderlik etmek terine gücü elinde tutmak için sosyal medya ve televizyonlar aracılığıyla tek kişilik bir kampanya yürüttü.
Seçim sonuçlarının yayınlanmasının ardından Modi, Pazar akşamı bir tweet ile Banerjee'yi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Merkez hükümet, insanların isteklerini yerine getirmek ve ayrıca Covid-19 salgınının üstesinden gelmek için Batı Bengal’e mümkün olan tüm desteği vermeye devam edecek.”