Hindistan'da Covid-19 vakalarının sayısı 20 milyona ulaştı: Halk, cenazelerini karton tabutlarla taşıyor

GERÇEK RAKAMLARIN 5 İLE 10 KAT DAHA YÜKSEK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hindistan son 24 saatte 368 bin 147 yeni vaka ile 3 bin 147 ölüm bildirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 19, 93 milyona ölü sayısı ise 218 bin 959'a yükseldi. Bununla birlikte, bilim insanları, 1,35 milyar nüfuslu ülkede gerçek sayıların resmi olarak açıklanandan beş ile 10 kat daha yüksek olabileceğini tahmin etti.