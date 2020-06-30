Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Corona virüs salgınının yayılmaya başladığı Hindistan'da hükümet çareyi karton yataklarda buldu. Başken Yeni Delhi'de 10 bin karton yataktan oluşan hastane kuruldu.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 11:30

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 1
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs salgını günden güne yayılıyor.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 2
Uzun süre karantinada kalan ülkede önlemler esnetilmeye başlatılınca vaka sayısı hızla artmaya başladı.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 3
Ülkede son olarak 565 binden Covid-19 vakası tespit edildi.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 4
Hindistan'da corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 bine yaklaştı.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 5
Gelir düzeyi düşük ülkede hükümet Covid-19 hastalarına bakabilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 6
Hızla oluşturulan sahra hastanelerinde normal yatak yerine kartondan yapılan yataklar tercih edildi.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 7
Başkent Yeni Delhi'deki 10 bin yataklı sahra hastansinde yatakların tamamı kartondan yapıldı.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 8
Karton yatakların önümüzdeki günlerde ülkenin başka yerlerinde de kullanılması amaçlanıyor.
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 9
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 10
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 11
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 12
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 13
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 14
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 15
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 16
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 17
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 18
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 19

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