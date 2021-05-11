Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu

ntv.com.tr - Reuters 11.05.2021 - 12:48
Pandemi Hindistan'ın kırsal bölgelerine yayılırken Covid-19’un kurbanları olduğuna inanılan onlarca ceset, kuzey Hindistan'daki Ganj Nehri kıyılarına vurdu.
Yerel yetkili Ashok Kumar, Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden ikisi olan Bihar ve Uttar Pradesh arasındaki sınıra yakın Buxar bölgesinde yaklaşık 40 cesedin yıkandığını söyledi.
AFP haber ajansına açıklama yapan Kumar, "İlgili yetkilileri tüm cesetleri nehirdem çıkarmaları, gömmeleri veya yakmaları için yönlendirdik” ifadelerini kullandı.
Öte yandan basında çıkan bazı haberlerde, nehirdeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, bazı cesetlerin şişkin ve kısmen yakılmış olduğu ve birkaç gündür nehirde dolaşmış olabileceği aktarıldı.
Yerel halk ise, cesetlerin nehre atıldığına inandıklarını, çünkü ölü yakma alanlarının aşırı dolu olduğunu ve bazı yoksul akrabaların cenaze törenleri için odun alamadıklarını söyledi.