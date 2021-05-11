Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu

Yeni tip corona virüsün ikinci dalgası nedeniyle hastane ve krematoryumların çöktüğü Hindistan’da, Covid-19 nedeniyle öldüğü değerlendirilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu. Yetkililer, çaresiz ailelerin yakınlarının ölü bedenlerini nehre atmış olabileceğini ifade ederek, nehirden cesetlerin çıkarılmaya devam ettiğini açıkladı.

ntv.com.tr - Reuters 11.05.2021 - 12:48

Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 1

Pandemi Hindistan'ın kırsal bölgelerine yayılırken Covid-19’un kurbanları olduğuna inanılan onlarca ceset, kuzey Hindistan'daki Ganj Nehri kıyılarına vurdu.

Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 2

Yerel yetkili Ashok Kumar, Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden ikisi olan Bihar ve Uttar Pradesh arasındaki sınıra yakın Buxar bölgesinde yaklaşık 40 cesedin yıkandığını söyledi.

Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 3

AFP haber ajansına açıklama yapan Kumar, "İlgili yetkilileri tüm cesetleri nehirdem çıkarmaları, gömmeleri veya yakmaları için yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 4

NEHİRLERDEKİ CESETLERİN SAYISI 100'Ü BULABİLİR

Öte yandan basında çıkan bazı haberlerde, nehirdeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, bazı cesetlerin şişkin ve kısmen yakılmış olduğu ve birkaç gündür nehirde dolaşmış olabileceği aktarıldı. 

Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 5

Yerel halk ise, cesetlerin nehre atıldığına inandıklarını, çünkü ölü yakma alanlarının aşırı dolu olduğunu ve bazı yoksul akrabaların cenaze törenleri için odun alamadıklarını söyledi.

Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 6

ÜLKEDEKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI 250 BİNİ AŞTI

Bununla birlikte Hindistan, son 24 saate yaklaşık 330 bin vaka ve 3 bin 879 ölüm bildirdi. Ülkedeki toplam enfeksiyon sayısı 23 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 250 bini aştı.
Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 7
Ancak, çoğu sağlık uzmanı, krematoryumlardaki duruma dayanarak, gerçek rakamların  birkaç kat daha yüksek olabileceğine inanıyor.
Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu - 8
Bu durum özellikle, artışın büyük şehirlerin ötesine, hastanelerin çok az olduğu ve kayıt tutmanın zayıf olduğu kırsal alanlara yayıldığı için geçerli.

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