Hindistan’da Covid-19’dan öldüğü şüphenilen 40 kişinin cansız bedeni Ganj Nehri kıyılarına vurdu

NEHİRLERDEKİ CESETLERİN SAYISI 100'Ü BULABİLİR

Öte yandan basında çıkan bazı haberlerde, nehirdeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, bazı cesetlerin şişkin ve kısmen yakılmış olduğu ve birkaç gündür nehirde dolaşmış olabileceği aktarıldı.