Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı

Aslanların ülkede hayvanlarda tespit edilen ilk vakalar olduğu bildirilirken konuyla ilgili Hindistan’ın en büyük araştırma ve geliştirme kuruluşu olan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi, Haydarabad’daki yaşam bilimleri kurumlarından biri olan Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi’nin (CCMB) açıklamasını paylaştı.