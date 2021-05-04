Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı

Son dönemde corona virüs ile mücadelede bir hayli zorlanan ve vaka rekorları kıran Hindistan'da Haydarabad kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki sekiz Asya aslanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Aslanların corona virüse yakalanmaları ile ilgili açıklamada bulunan Haydarabad Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi, "Genom dizileme için örnekler ayrıntılı şekilde araştırılıyor. Araştırmanın sonucunda virüsün insanlardan gelip gelmediğini öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 16:46 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 16:49

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 1

Son dönemde corona virüs ile mücadelede zorlanan Hindistan’da geçtiğimiz hafta vaka sayıları rekor seviyeye ulaşarak 400 bini aştı.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 2

Covid-19’un sert bir kasırga gibi estiği ülkede, Haydarabad kentinde yer alan bir hayvanat bahçesindeki sekiz Asya aslanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 3

Aslanların ülkede hayvanlarda tespit edilen ilk vakalar olduğu bildirilirken konuyla ilgili Hindistan’ın en büyük araştırma ve geliştirme kuruluşu olan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi, Haydarabad’daki yaşam bilimleri kurumlarından biri olan Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi’nin (CCMB) açıklamasını paylaştı.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 4

Açıklamada, "Virüsün insanlardan gelip gelmediğini bulmak için genom dizilimi için numunelerin ayrıntılı araştırmasını yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 5

Nehru Zooloji Parkı'ndaki veterinerlerin Nisan ayının son haftasında aslanların Covid benzeri semptomlar gösterdiğini fark ettikleri bildirildi.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 6

Hayvanat bahçesindeki 12 aslandan sekizinin, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi semptomlarla birlikte sık sık öksürdükleri belirtilirken, durumlarının ise şu anda iyi olduğu belirtildi.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 7

Cumartesi günü, eyaletin Vahşi Yaşam Müdürü parkın 2 Mayıs'tan bir sonraki duyuruya kadar ziyaretçilere kapalı olacağını duyurmuştu.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 8

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yaban hayatı biyoloğu ve koruma bilimcisi Ravi Chellam, “Geçen yıl New York'ta kaplanlar ve aslanların corona virüs kaptıkları bildirildi ve laboratuvar çalışmaları da kedilerin virüsü kapabileceğini gösterdi” dedi.

Hindistan’da Covid hayvanlara sıçradı, sekiz aslan virüse yakalandı - 9
Chellam, “Kaplanlar, aslanlar ve diğer kedi türleri tür düzeyinde farklılık gösterir, ancak büyük olasılıkla hepsinin corona virüse karşı duyarlı olmaları çok olasıdır” ifadelerini kullandı.

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