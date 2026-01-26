Hindistan'da develi Cumhuriyet Günü kutlaması
26.01.2026 14:35
NTV - Haber Merkezi
Hindistan'ın Cumhuriyet Günü renkli geçit törenine sahne oldu. Törende askerler develerin üstünde halkı selamladı.
HİNDİSTAN'DA CUMHURİYET GÜNÜ
Hindistan'da Cumhuriyet Günü görkemli bir geçit töreniyle kutlandı. Başkent Yeni Delhi'deki kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken binlece kişi geçidin yapıldığı alana akın etti. 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Hindistan'da Cumhuriyet günü 1950'de kabul edilen anayasanın yıldönümünde kutlanıyor.
DEVELERLE HALKI SELAMLADILAR
Törende hayvanlar da kullanılırken geçit töreninde en dikkat çekenlerden biri askerlerin develerin üstünde halkı selamlaması oldu.
Baktriya develeri olan bilinen bu develer, Himalayalar’daki yüksek irtifa operasyonları için eğitilmiş birliklerle yürüdü.
MOTOSİKLETLİLER DE TÖRENE KATILDI
Motosikletli askerlerin yanı sıra afet müdahale güçlerine bağlı arama köpekleri de törenin dikkat çekenleri arasındaydı. Bölgeye özgü bir tür olan kara çaylak kuşları da başkentte düzenlenen geçit törenindeki gösterinin parçası oldu.
VON DER LEYEN YEREL KIYAFETLER GİYDİ
Törende,, Hindistan ile ticaret anlaşması görüşmelerine katılan üst düzey AB yetkilileri de hazır bulundu. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tören alanına faytonla ulaştı. Von der Leyen'in törene yerel kıyafetlerle katılması ise dikkat çekti.