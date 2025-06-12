Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler?

787-8 modelinde seyahat eden yolcular, konfor odaklı birçok özellikle karşılaşır. News18’in aktardığına göre, uçakta kabin basıncı daha düşük bir irtifaya (yaklaşık 6.000 feet’e eşdeğer) ayarlanır; bu da oksijen emilimini artırır ve yorgunluğu azaltır. Uçakta ayrıca elektronik karartmalı daha büyük pencereler, daha yüksek nem seviyesi ve geliştirilmiş hava filtreleme sistemi bulunur — tüm bu unsurlar uzun uçuşlarda rahatsızlığı ve jet lag’i azaltmayı hedefler.





