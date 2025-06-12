Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler?

Air India'in Londra’ya gitmekte olan AI-171 sefer sayılı uçağı, Perşembe günü Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü. Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, havalimanına yakın bir yerleşim bölgesine düştü ve büyük bir acil müdahale başlatıldı. Peki, Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler?

Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler? - 1

Ahmedabad’de kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağının karıştığı felaket dünya gündeminde.Kazaya karışan uçak, yakıt verimliliği, uzun menzili ve yolcu konforuyla dünya genelinde tanınan geniş gövdeli, çift motorlu bir jet olan Boeing 787-8 Dreamliner’dı.

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Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler? - 2

BOEİNG 787 DREAMLİNER UÇAK ÖZELLİKLERİ

Bu model, Dreamliner ailesinin en küçüğü olup genellikle iki sınıflı yerleşimde yaklaşık 242 yolcu kapasitesine sahiptir.

İlk uçuşunu 2009 yılında gerçekleştiren 787-8, geleneksel uçaklara kıyasla daha hafif olmasını sağlayan %50 oranında karbon fiber takviyeli polimer yapıya sahiptir. Uçakta ayrıca sürtünmeyi azaltan ve hava akışını iyileştiren eğimli kanat uçları (raked wingtips) ve daha yumuşak hatlar bulunur — bu yenilikler sayesinde uçağın yaklaşık 7.305 deniz mili (13.530 km) menzile ulaşması sağlanır.


Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler? - 3

787-8 modelinde seyahat eden yolcular, konfor odaklı birçok özellikle karşılaşır. News18’in aktardığına göre, uçakta kabin basıncı daha düşük bir irtifaya (yaklaşık 6.000 feet’e eşdeğer) ayarlanır; bu da oksijen emilimini artırır ve yorgunluğu azaltır. Uçakta ayrıca elektronik karartmalı daha büyük pencereler, daha yüksek nem seviyesi ve geliştirilmiş hava filtreleme sistemi bulunur — tüm bu unsurlar uzun uçuşlarda rahatsızlığı ve jet lag’i azaltmayı hedefler.


Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler? - 4

Dreamliner, British Airways, Qatar Airways, United Airlines, Japan Airlines ve Air India gibi önde gelen küresel hava yolları tarafından kullanılmaktadır.

Ayrıca uçakta, daha sessiz bir kabin ortamı sunan gelişmiş ses yalıtımı ve yolcuların biyolojik saatine uyum sağlamasına yardımcı olan gün doğumu/gün batımı simülasyonlu LED aydınlatma sistemleri de yer alır.

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