Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler?
Air India'in Londra’ya gitmekte olan AI-171 sefer sayılı uçağı, Perşembe günü Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü. Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, havalimanına yakın bir yerleşim bölgesine düştü ve büyük bir acil müdahale başlatıldı. Peki, Hindistan'da düşen Boeing 787 Dreamliner uçağın özellikleri neler?
Ahmedabad’de kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağının karıştığı felaket dünya gündeminde.Kazaya karışan uçak, yakıt verimliliği, uzun menzili ve yolcu konforuyla dünya genelinde tanınan geniş gövdeli, çift motorlu bir jet olan Boeing 787-8 Dreamliner’dı.