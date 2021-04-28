Hindistan'da en ölümcül gün: Ülkenin dört bir yanından cenaze ateşleri yükseliyor

FAUCİ: HİNDİSTAN'DAKİ DURUM KÜRESEL EŞİTSİZLİĞİN SONUCU

Diğer taraftan Beyaz Saray'ın baş tıp danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Hindistan'daki durumun küresel eşitsizliği vurguladığını söyledi. Fauci, "Küresel bir salgına yeterince yanıt vermenin tek yolu, küresel bir yanıt almaktır ve küresel bir yanıt, tüm dünyada eşitlik anlamına gelir. Ve bu maalesef başarılamayan bir şey. Çoğunlukla, tedavi veya önleme amacıyla olsun, sınırlı miktarda müdahalenin olduğu hastalıklarınız olduğunda, bu, nispeten zengin ülkeler veya daha yüksek gelire sahip ülkelerin daha fazla dikkat etmesi gereken bir şeydir” diyerek, zengin ülkeleri aşı ve tıbbi malzemeleri istiflemekle suçladı.