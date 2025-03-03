Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak!
Hindistan'da Hindu tapınaklarında ayinlerde gerçek fillerin yerine robot fillerin kullanılması planlanıyor. Bu sayede gerçek fillerin korunmaya alınması hedefleniyor. Yaşam alanlarının azalmasıyla insan ve fillerin karşı karşıya geldiği vakalar artarken 2023-2024 yılları arasında 629 kişi filler tarafından öldürüldü. Robot filin gerçek fillerin yerini almasıyla tüm bu ölümlerin önüne geçmesi planlanıyor.
GERÇEK BOYUTTA FİLLER ÜRETİLİYOR
Hindistan'da fillere eziyet edilmesinin önüne geçmek için robot filler üretildi. Kulaklarını ve gözlerini oynatıyor. Gerçeğine benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Kauçuk ve cam elyaftan üretilen gerçek boyuttaki fillerin Hindu tapınaklarında ayinlerde kullanılması planlanıyor.