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Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak!

Hindistan'da Hindu tapınaklarında ayinlerde gerçek fillerin yerine robot fillerin kullanılması planlanıyor. Bu sayede gerçek fillerin korunmaya alınması hedefleniyor. Yaşam alanlarının azalmasıyla insan ve fillerin karşı karşıya geldiği vakalar artarken 2023-2024 yılları arasında 629 kişi filler tarafından öldürüldü. Robot filin gerçek fillerin yerini almasıyla tüm bu ölümlerin önüne geçmesi planlanıyor.

Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak! - 1

GERÇEK BOYUTTA FİLLER ÜRETİLİYOR

Hindistan'da fillere eziyet edilmesinin önüne geçmek için robot filler üretildi. Kulaklarını ve gözlerini oynatıyor. Gerçeğine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kauçuk ve cam elyaftan üretilen gerçek boyuttaki fillerin Hindu tapınaklarında ayinlerde kullanılması planlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak! - 2

FİLLERİN NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Robotlar sayesinde ayinlerde fillerin yoğun ışık ve gürültüden panikleyerek kalabalığı ezdiği vakaların önüne geçilmesi hedefleniyor

Nesli tükenme altında olan fillerin yaşam alanlarından koparılmasının da engellenmesi amaçlanıyor.

Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak! - 3

50 BİNDEN AZ ASYA FİLİ VAR

Hindistan'da doğal yaşam alanlarından alınan 2 bin 700 filin maruz kaldıkları koşullar nedeniyle strese girdiklerine dikkat çekiliyor.

Doğal yaşam alanlarında 50 binden az Asya fili olduğu tahmin ediliyor. Bu fillerin çoğu Hindistan'da yaşıyor.

Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak! - 4

İNSAN VE FİLLER KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yaşam alanlarının azalmasıyla insan ve fillerin karşı karşıya geldiği vakalar artarken 2023-2024 yılları arasında 629 kişi filler tarafından öldürüldü.

Aynı dönemeyse avlanma, zehirlenme, tren ve elektrik çarpması gibi nedenlerle 121 fil öldü.

Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak! - 5

ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

Robot filin gerçek fillerin yerini almasıyla tüm bu ölümlerin önüne geçmesi planlanıyor.

Robotun tüm özelliklerin dahil edilmesi halinde 5 bin 500 dolara yani yaklaşık 200 bin liraya mal olduğu belirtiliyor. Robot fillerin Hindistan'da düğünler için kiralanması seçeneği de bulunuyor.

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