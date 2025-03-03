Hindistan'da eziyet bitiyor: Robot fillerle ayin yapılacak!

ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

Robot filin gerçek fillerin yerini almasıyla tüm bu ölümlerin önüne geçmesi planlanıyor.

Robotun tüm özelliklerin dahil edilmesi halinde 5 bin 500 dolara yani yaklaşık 200 bin liraya mal olduğu belirtiliyor. Robot fillerin Hindistan'da düğünler için kiralanması seçeneği de bulunuyor.