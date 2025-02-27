Hindistan'da festival rekor kırdı: 640 milyon kişi katıldı!
Hindistan'da dünyanın en büyük dini organizasyonu, "Kumbh Mela" festivali sona erdi. 45 gün süren festivali katılanların toplam sayısı 640 milyonu aştı. "Festivallerin festivali" olarak bilinen Kumbh Mela, 12 yılda bir düzenleniyor. Bu yılki festival ise Maha Kumbh Mela olarak biliniyor ve 144 yılda bir organize ediliyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNİ FESTİVALİ
Hindistan'da dünyanın en büyük dini buluşması, tam 6 haftadır sürdü. Katılımcıların sayısı yüz milyonları buldu.
Dünyanın en büyük dini organizasyonu olan Kumbh Mela festivali sona erdi.