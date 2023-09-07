Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bu hafta sonu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluşacak. Türkiye'yi temsilen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılacak. Ancak bu yıl Çin ve Rusya devlet başkanları zirveye katılmıyor. Yeni Delhi'de yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor..

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 1

Hindistan G-20 zirvesine hazırlanıyor.

Başkent Yeni Delhi dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerine evsahipliği yapacak.

DÜNYA HABERLERİ

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 2

PUTİN VE Şİ YOK

Ancak bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirveye katılmayacak.

Çin'i,, Devlet Başkanı Şi Jinping yerine Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Vladimir Putin yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 3

Bazı analistler Şi Cinping'in zirveye katılmayacak olmasını Pekin yönetiminin Batı'ya sırtını dönmesi olarak yorumluyor.

Zira ilk kez bir Çin lideri G-20 zirvesine katılmamış olacak.

Geçen yıl Bali'deki zirveye katılmadığı için Putin'in bu yıl da zirvede yer almaması sürpriz olmadı.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 4

ANA GÜNDEM: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

Zirvenin Bu yılki ana gündem maddesi "sürdürülebilir gelişme"

Ukrayna konusunun da önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 5

ERDOĞAN'IN G20 MESAİSİ

Zirveye Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminin en önemli başlıklarından birinin tahıl koridoru girişiminin yeniden canlandırılması olduğu belirtiliyor.

Erdoğan'ın bazı G-20 liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 6

ORTAK BİLDİRİ ÇIKMAYABİLİR

Yeni Delhi'deki Zirve sonunda ortak bir bildiri imzalanıp imzalanmayacağı da merak konusu.

Ortak bildiri taslağını gören bir Avrupa Birliği yetkilisi metinde Ukrayna konusuna AB üyeleri tarafından kabul görecek kadar yer verilmediğine dikkat çekti.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 7

Rusya ise ortak bildiride, Ukrayna konusunda kendi resmi tezleri dışında herhangi bir şey olduğu takdirde imza atmayacağını çok önceden duyurmuştu.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 8

GÜVENLİK ARTIRILDI

Liderleri ağırlayacak Yeni Delhi'deyse güvenlik had safhada: Zirve sırasında 100 bine yakın polis ve asker görev yapacak.

İnsansız hava araçları ve savaş jetleri de havadan destek verecek, kentte adeta hayat duracak.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 9

Yoğun trafiğin önüne geçebilmek için Yeni Delhi'deki tüm bankalar, okullar, devlet daireleri ve özel işletmeler kapatılacak.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 10

AFRİKA BİRLİĞİ DE ÜYE OLACAK

ABD basını G-20 zirvesinde Afrika Birliği'nin üyeliğinin onaylanacağını yazdı.

Afrika Birliği bundan önce "davetli uluslararası organizasyon" statüsündeydi.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 11

Böylelikle Afrika Birliği G-20 üyesi olan Avrupa Birliği'yle aynı statüye kavuşmuş olacak.

Duyurunun zirve sırasında yapılması bekleniyor.

Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 12
Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 13
Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 14
Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 15
Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 16
Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 17
Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri - 18
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