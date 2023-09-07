Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bu hafta sonu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluşacak. Türkiye'yi temsilen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılacak. Ancak bu yıl Çin ve Rusya devlet başkanları zirveye katılmıyor. Yeni Delhi'de yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor..
Hindistan G-20 zirvesine hazırlanıyor.
Başkent Yeni Delhi dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerine evsahipliği yapacak.