Hindistan'da G-20 hazırlığı: Yoğun güvenlik önlemleri

Bazı analistler Şi Cinping'in zirveye katılmayacak olmasını Pekin yönetiminin Batı'ya sırtını dönmesi olarak yorumluyor.



Zira ilk kez bir Çin lideri G-20 zirvesine katılmamış olacak.



Geçen yıl Bali'deki zirveye katılmadığı için Putin'in bu yıl da zirvede yer almaması sürpriz olmadı.