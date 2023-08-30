Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek

Hindistan'da, 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılacak mekanlardan uzak tutmak için bazı önlemler alındı. Bu kapsamda, langurların çıkardığı sesleri taklit edebilen yaklaşık 40 eğitimli kişi maymunları korkutmak için görevlendirilecek.

Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 1

Hindistan'da yerel yetkililer, G20 zirvesi sırasında maymunların ziyaretçilere ve zirvede yararlanılacak mekanlara zarar vermesinin önüne geçmek için planlamalar yaptı.

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Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 2

Önlemlerden birinin maymunları korkutmak için "gri langur" maymunlarının gerçek boyutlardaki karton kesimlerinin hazırlanması olduğunu belirten yetkililer, kartonların zirveye katılacak delegelerin kalacağı otellerin yanı sıra maymunların sık sık görüldüğü yerlere asılacağını ifade etti.

Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 3

Yetkililer, langurların çıkardığı sesleri taklit edebilen 30 ila 40 eğitimli kişinin de maymunları korkutmak için görevlendirileceğini bildirdi.

Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 4
Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 5
Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 6
Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 7
Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 8
Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek - 9
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