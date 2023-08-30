Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi: Langur sesi çıkarabilen personel görevlendirilecek
Hindistan'da, 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılacak mekanlardan uzak tutmak için bazı önlemler alındı. Bu kapsamda, langurların çıkardığı sesleri taklit edebilen yaklaşık 40 eğitimli kişi maymunları korkutmak için görevlendirilecek.
Hindistan'da yerel yetkililer, G20 zirvesi sırasında maymunların ziyaretçilere ve zirvede yararlanılacak mekanlara zarar vermesinin önüne geçmek için planlamalar yaptı.