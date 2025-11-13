Hindistan'da gökyüzünde zehir alarmı, inşaatlar yasaklandı
13.11.2025 09:33
Reuters
Hindistan'da hava kirliliği seviyesinin çok yükseklerde seyretmesi sonrası alarm durumuna geçildi. Yeni Delhi hükümeti, zorunlu olmayan inşaatları durdurdu.
HASTALIKLAR KAPIDA
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği alarm veriyor.
Bu sabah kentteki hava kalitesi seviyeleri tehlikeli derecede yüksek seyretti ve bazı bölgelerde PM (Partikül Madde) 2,5 seviyeleri 423'e kadar çıktı.
Bu seviye, havadaki partiküllerin uzun süre solunmasının hastalıklara yol açabileceği anlamına geliyor.
İNŞAATLARA YASAK GETİRİLDİ
Reuters haber ajansına konuşan yerel sakin Anish, "Sabah saatlerinde bu kadar kirlilik olması gerçekten çok şaşırtıcı" dedi.
Hindistan hükümeti, sıkılaştıran önlemler kapsamında öncelikli olmayan inşaatlara yasak getirdi.
Her kış, soğuk ve ağır hava, Yeni Delhi ve çevresindeki bölgelerde inşaat tozunu, araç emisyonlarını ve çiftlik yangınlarından çıkan dumanı hapsediyor ve şehrin milyonlarca sakininin çoğunu solunum sorunlarıyla boğuşmaya zorluyor.
BULUT TOHUMLAMA BAŞLADI
Hindistan'ın NDTV kanalına haberine göre, Yeni Delhi'de yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor.
Hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla ekim ayında, atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine de başvurdu. Gerekli kimyasal bileşenler, uçaklar aracılığıyla öğle vakti kentin bazı bölgelerinde iki ayrı tur şeklinde havaya salındı.
Kasım sonuna kadar daha fazla bulut tohumlama denemeleri planlanıyor.
KİRLİLİK ARTIŞININ YÜZDE 44'Ü HİNDİSTAN'DA
Daha önceki yıllarda da başkentte "nefes almada zorluk" gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar olduğu bildirilmişti.
Yeni Delhi'de hava kirliliği, yılın belli dönemlerinde çiftçilerin anız yakmasıyla artıyor. Oluşan duman tabakası, otomobillerden çıkan egzoz gazları ve inşaatlardan çıkan toz bulutuyla birleşiyor.
2013'ten bu yana dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi. Özellikle başkent Yeni Delhi, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerler arasında.