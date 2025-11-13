Hindistan'da gökyüzünde zehir alarmı, inşaatlar yasaklandı

Reuters haber ajansına konuşan yerel sakin Anish, "Sabah saatlerinde bu kadar kirlilik olması gerçekten çok şaşırtıcı" dedi.

Hindistan hükümeti, sıkılaştıran önlemler kapsamında öncelikli olmayan inşaatlara yasak getirdi.

Her kış, soğuk ve ağır hava, Yeni Delhi ve çevresindeki bölgelerde inşaat tozunu, araç emisyonlarını ve çiftlik yangınlarından çıkan dumanı hapsediyor ve şehrin milyonlarca sakininin çoğunu solunum sorunlarıyla boğuşmaya zorluyor.