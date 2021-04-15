Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

Hindistan’daki günlük yeni vaka sayısı yedi gündür rekor kırıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka ve bin 38 ölüm bildirildi. Bununla birlikte, ülkenin bazı eyaletlerindeki hastanelerde yoğun bakım üniteleri tamamen doldu ve oksijen kalmadı. Özellikle ülkenin finans başkenti Maharashtra eyaleti de dahil olmak üzere, Delhi ve Gucurat eyaletlerinde bir yatakta iki hastanın birden tedavi edildiği, sokaklarda ambulans kuyruklarının oluştuğu görüldü.

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 15.04.2021 - 16:26

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 1

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede  son 24 saatte 200 bin 739 Covid-19 vakası ve bin 38 ölüm meydana geldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 14,1 milyona, ölü sayısı ise  173 bin 123'e yükseldi. Hindistan vaka sayısı bakımından 31,4 milyon enfeksiyonun görüldüğü ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 2

Son sekiz gündeki yedinci rekor günlük artış, Hindistan, merkez üssü Mumbai'ye ev sahipliği yapan ekonomik açıdan önemli Maharashtra eyaletinde olan büyük bir enfeksiyon dalgasıyla mücadele ederken geldi. 

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 3

Batı eyaleti, ülkedeki toplam vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Ülkedeki bu keskin vaka artışının nedeni hem yeni varyantlara hem de virüs tedbirlerine uyulmamasına bağlanıyor. Milyonlarca kişinin bir araya geldiği Hindu festivali  Kumbh Mela ve yerel seçimler için yapılan mitinglerin süper yayıcı etkinliklere dönüştüğüne dikkat çekiliyor.

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 4

Delhi eyaletinin başkanı Arvind Kejriwal ise Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışı kontrol altına almak için hafta sonu kilitlenmeye gideceğini söyledi. Kejriwal, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlarda yemek yeme servisi ve bazı haftalık pazarların hafta sonları kapalı olacağını ve yalnızca temel hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 5

"DURUM KORKUNÇ"

Diğer taraftan, vakalardaki artış nedeniyle, Hindistan’ın birçok eyaletinde  yoğun bakım (YBÜ) yatakları doldu  ve oksijen tüpleri sıkıntısı yaşanıyor.  Özellikle Maharashtra'daki hastanelerin yanı sıra kuzeydeki Gujarat ve Delhi hastanelerde, hasta yakınlarının yer kapmak için yarıştığı, bazı yataklarda iki hastanın birden yattığı görüldü. 

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 6

Nagpur'daki Devlet Tıp Koleji ve Hastanesi’nden Avinash Gawande, “900 yataklı bir hastaneyiz, ancak dışarıda bekleyen yaklaşık 60 hasta var ve onlar için yerimiz yok” dedi. Başbakan Narendra Modi'nin memleketi Gujarat is hastanelerde oksijen tüpleri yetersiz olduğu için uzun ambulans kuyruklarıkları oluştu.

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 7

Diğer taraftan Hindistan hükümeti, ülkenin son iki gündür her gün tam kapasiteyle oksijen ürettiğini ve üretimi artırdığını açıkladı.

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 8

VAKA ARTIŞI ENDİŞE VERİCİ 

Öte yandan, Hindistan’ın başkent Delhi'de de günlük Covid-19 vakaları rekor kırdı. Doktorlar, ikinci dalganın 2020'den daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.İstatistiklere göre, Delhi son bir içinde 17 bin 282 vaka kaydetti.( şimdiye kadarki en yüksek tek günlük rakam).

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 9

Yeni Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesinde bir çocuk doktoru olan Dhiren Gupta, "Mutasyonlu  virüs daha bulaşıcı ve öldürücü. Yoğun bakımda geçen yıl bulunmayan 35 yaşındaki zatürre hastaları var. Durum çok ciddi” dedi.

Hindistan’da günlük Covid-19 vaka sayısı üst üste rekor kırdı: İki hasta aynı yatakta tedavi görüyor - 10
Bununla birlikte, şehirdeki bir düzineden fazla otel ve düğün salonunun hastanelere bağlı Covid-19 merkezlerine dönüştürülmesi emredildi.

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