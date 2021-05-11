Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı

DOKTORLAR: ÇOK RİSKLİ, FARKLI HAYVAN HASTALIKLARI İNSANLARA BULAŞABİLİR

Hindistan Tıp Derneği'nin Ulusal başkanı Dr. JA Jayalal, "İnek dışkısı veya idrarının Covid-19'a karşı bağışıklığı artırmak için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yoktur, tamamen inanca dayanmaktadır. Bu uygulamanın yapılması ile ilgili sağlık riskleri de vardır: diğer hastalıklar hayvandan insanlara yayılabilir" dedi.

Gruplar halinde toplanan insanları içerdiği için uygulamanın virüsün yayılmasına katkıda bulunabileceğine dair endişeler de var. Ahmedabad'daki başka bir inek barınağından sorumlu Madhucharan Das, katılımcı sayısını sınırladıklarını söyledi.