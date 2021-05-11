Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı

Hindistan'daki doktorlar, Covid-19’u tedavi edeceği inancıyla inek dışkısı kullanmına karşı halkı uyardı. Doktorlar uygulamanın etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hayvansal hastalıkların bu şekilde yayılabileceğini ifade ederek, vücuda inek dışkısı sürmenin çok tehlikeli sonuçları olabileceğini açıkladı.

ntv.com.tr - Reuters 11.05.2021 - 09:39

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 1

Yeni tip corona virüsün ikinci dalgasının vurduğu Hindistan'daki doktorlar, Covid-19’a karşı koruyacağı inancıyla inek dışkısı kullanıma karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar, uygulamanın  etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hastalıkları yayma riski olduğunu söyledi.

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 2

UZMANLAR GERÇEK VAKA VE ÖLÜ SAYISININ 5 İLE 10 KAT DAHA FAZLA OLDUĞU KONUSUNDA UYARIYOR

Diğer taraftan, ülkedeki corona virüs salgını şimdiye kadar bildirilen 22,66 milyon vaka ve 246 bin 116 ölümle Hindistan'da yıkıma yol açtı. Ancak, uzmanlar  gerçek sayıların beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini belirtirken, vatandaşların ülke çapında hastane yatakları, oksijen veya ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye mahkum olduğunu söyledi. 

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 3

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı insanlar corona virüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar.

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 4

EVLERİNİ TEMİZLEMEK VE DUA RİTÜELLERİ İÇİN DE KULLANIYORLAR

Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak görülüyor. Hindular, aynı zamanda iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu düşündüklerinden evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için de inek gübresinden yararlanıyor.

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 5

Diğer taraftan, inek dışkısının kendisinin geçen yıl Covid-19’dan kurtulmasına yardımcı olduğunu öne süren bir ilaç firmasının müdür yardımcısı Gautam Manilal Borisa, "Görüyoruz, doktorlar bile buraya geliyor” dedi.

Borisa, o zamandan beri kendi Covid-19 aşısını geliştiren Zydus Cadila'nın Hindistan’daki  genel merkezinin hemen karşısında yer alan Hindu rahipleri tarafından işletilen bir okul olan Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam'da düzenli olarak kendisine inek dışkısı uyguluyor.

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 6

ARDINDAN SÜT VEYA AYRANLA YIKANIYORLAR

Katılımcılar vücutlarındaki dışkı ve idrar karışımının kurumasını beklerken, sığınakta inekleri kucaklıyor. Ardından inekleri onurlandırılıyorlar ve enerji seviyelerini artırmak için yoga yapıyorlar. Vücutlarda kuruyan dışkılar ise daha sonra süt ya da ayranla yıkanıyor.  

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 7

Öte yandan, Hindistan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki doktorlar ve bilim insanları, Covid-19  için alternatif tedavilerin uygulanmaması konusunda defalarca uyarıda bulundu ve bunların yanlış bir güvenlik duygusuna yol açabileceğini,  sağlık sorunlarını ise daha karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

Hindistan’da halk corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı sürmeye başladı: Doktorlardan "çok tehlikeli" uyarısı - 8

DOKTORLAR: ÇOK RİSKLİ, FARKLI HAYVAN HASTALIKLARI İNSANLARA BULAŞABİLİR

Hindistan Tıp Derneği'nin Ulusal başkanı Dr. JA Jayalal, "İnek dışkısı veya idrarının Covid-19'a karşı bağışıklığı artırmak için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yoktur, tamamen inanca dayanmaktadır. Bu uygulamanın yapılması ile ilgili sağlık riskleri de vardır: diğer hastalıklar hayvandan insanlara yayılabilir" dedi.

Gruplar halinde toplanan insanları içerdiği için uygulamanın virüsün yayılmasına katkıda bulunabileceğine dair endişeler de var. Ahmedabad'daki başka bir inek barınağından sorumlu Madhucharan Das, katılımcı sayısını sınırladıklarını söyledi.

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